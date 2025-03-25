В России попытались объяснить, почему не приняли совместное заявление с США после переговоров в Эр-Рияде: обвинили Украину

США и Россия не приняли совместное заявление по итогам 12-часовых переговоров в Саудовской Аравии. Эти переговоры американской и российской делегаций состоялись в Эр-Рияде накануне, 24 марта.

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В России в этом уже обвинили Украину: там заявили, что согласованное заявление США и РФ не было принято "из-за позиции Киева". Об этом заявил российский сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, его цитируют пропагандистские СМИ РФ.

В эфире государственного российского телеканала "Россия 24" Чижов обвинил Украину в том, что США и РФ не приняли совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде.

"Они (американцы и россияне. – Ред.) сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины. Это тоже весьма характерно и симптоматично", — заявил Чижов.

В США после встречи с российской делегацией, по данным Reuters, ожидали "позитивного заявления". Оно, утверждали источники СBS, должно было быть обнародовано в 10:00 по киевскому времени 25 марта и, предположительно, предполагало объявление о начале "перемирия в Черном море" – однако этого так и не произошло.

Напомним, накануне, 24 марта, делегации США и России провели 12-часовую встречу в Эр-Рияде. Американская делегация планировала добиться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.

При этом после переговоров появилась информация, что Россия в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя областями Украины, включая те территории, которые она не контролирует, а также те, до которых так и не смогла дойти за более чем три года полномасштабной агрессии против Украины.

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