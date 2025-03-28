В России назвали сроки нового раунда переговоров с США в Эр-Рияде

В России заявили о планах по продолжению переговоров РФ и США по вопросу российско-украинской войны. Следующая встреча с высокой долей вероятности снова состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Ориентировочно это произойдет "в середине апреля". Об этом со ссылкой на источник сообщило пропагандистское российское госинформагентство ТАСС.

"Второй раунд консультаций России и США по Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля, сообщил источник ТАСС. Точная дата встречи пока неизвестна", – заявили пропагандисты.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Россия требует снятия части санкций в обмен на тишину в Черном море. По его словам, конкретизировал свои требования Кремль уже после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии.

"Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнение которых хотят для прекращения огня. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают не наши санкции – это санкции ЕС", – отметил госсекретарь США.

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