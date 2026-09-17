Путин дал "сигнал" о войне в Украине во время заявлений о "выборах" в России: ISW раскрыл намерение Кремля

Российский диктатор Владимир Путин позиционирует предстоящие выборы в Государственную Думу как своеобразный "референдум по поддержке войны против Украины". В РФ заранее создают условия для получения нужного Кремлю результата.

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Главарь Кремля 16 сентября назвал участие в голосовании "ответственностью" каждого гражданина и "общим вкладом" в победу. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Выборы как "референдум" за войну

В своем обращении Путиным пытался представить предопределенный результат выборов как "доказательство консолидации общества вокруг агрессивной внешней политики". Кремль намерен использовать неизбежную победу правящей партии "Единая Россия" для демонстрации якобы широкой внутренней поддержки военных действий.

Впервые к выборам в Госдуму привлекают жителей временно оккупированных территорий Украины. Руководство "Единой России", включая Дмитрия Медведева, прямо позиционирует структуру как "партию победы", открыто связывая голосование с продолжением боевых действий.

Зачистка оппозиции

Чтобы исключить любые альтернативные сценарии, российские власти окончательно зачистили политическое поле. Еще 11 августа Верховный суд РФ дисквалифицировал оппозиционную партию "Яблоко", выступавшую с платформой за прекращение огня.

На оккупированных украинских территориях желаемый результат обеспечивается силовым путем, в частности, за счет присутствия вооруженных российских военных прямо на избирательных участках.

Подготовка к новым социальным жертвам

По оценке аналитиков, легитимация войны через выборы нужна Кремлю для создания условий под долгосрочные социальные жертвы. Представляя результаты голосования как "народный мандат", власти смогут оправдать будущие непопулярные шаги, включая возможную мобилизацию, несмотря на регулярные публичные заявления об отсутствии таких планов.

По его словам, выборы в РФ должны стать ответом тем, кто стремится ослабить страну и лишить её суверенитета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне выборов в России задержали шестерых членов партии "Яблоко", которая выступает за прекращение войны против Украины. Среди них были кандидаты в Госдуму и региональные законодательные органы.

Поводом для задержаний стали посты и репосты в социальных сетях, которые российские силовики расценили как демонстрацию запрещенной символики.

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