В РФ готовятся латать дыры в экономике за счет россиян: об этом узнала разведка

Российские власти готовятся к масштабному повышению налогов и сокращению льгот на региональном уровне. Стране-агрессору это необходимо, чтобы компенсировать все более глубокий дефицит бюджетов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. В ряде регионов уже начали подготовку к повышению региональных сборов.

В частности, транспортный налог вырастет:

в Новосибирской области – на 10,9%,

в Красноярском крае – более чем на 10%,

в Оренбургской области – более чем на 30%.

Кроме того, власти Новосибирска с 2025 года планируют отменить понижающий коэффициент при уплате налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости. Это означает, что налог будет начисляться с полной кадастровой стоимости.

В Ульяновской области хотят ликвидировать льготную ставку 1% для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Подобные решения готовят в Дагестане и Воронеже. В Ярославской области губернатор уже дал поручение повысить земельный и имущественный налоги до максимально разрешенного уровня.

Отмечается, что причиной таких действий является резкое ухудшение финансовой ситуации в регионах. Совокупный дефицит бюджетов субъектов Федерации вырос в полтора раза – до 724,8 млрд рублей. Количество дотационных регионов увеличилось с 45 до 68.

Несмотря на попытки увеличить налоговые поступления, эксперты считают, что эти шаги не дадут ожидаемого результата: бизнес продолжит уклоняться от уплаты налогов, а долги перед бюджетом будут только расти.

"Финансовое напряжение уже заставляет власть экономить на всем, даже на том, что до недавнего времени считалось неприкосновенным. Самарская область уменьшила выплаты по контракту с минобороны в пять раз – с 2,1 млн до 400 тыс. рублей. К минимальному уровню компенсации уже перешли Татарстан, Ульяновская область, Чувашия и Марий Эл – еще один признак того, что в регионах банально заканчиваются деньги", – пояснили в СВР.

Напомним, в России наблюдается значительный рост проблем с выплатами ипотек. Доля кредитов на жилье с просроченными выплатами поднялась до самого высокого уровня за последние годы. Сумма просроченной задолженности уже превысила 170 млрд рублей, и это является историческим максимумом.

Как ранее писал OBOZ.UA, в РФ начали уменьшать суммы единоразовых выплат оккупантам, которые подписывают контракт с министерством обороны. Например, в Татарстане контрактникам теперь положено 800 тысяч рублей вместо 3,1 миллиона. Выплаты также урезали в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, Нижегородской и Белгородской областях, Чувашии, Республике Марий Эл и других.

