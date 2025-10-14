В России сумма невыплаченных ипотек побила рекорд: разведка раскрыла подробности

В России наблюдается значительный рост проблем с выплатами ипотек. Доля кредитов на жилье с просроченными выплатами поднялась до самого высокого уровня за последние годы.

Сообщила об этом Служба внешней разведки Украины. В понедельник, 13 октября, на сайте ведомства рассказали, что сумма просроченной задолженности уже превысила 170 млрд рублей, и это является историческим максимумом.

Одна из ключевых причин – массовая выдача льготной ипотеки в 2023–2024 годах заемщикам с высокой долговой нагрузкой в сочетании с резким ростом ключевой ставки.

Разведчики СВР отметили, что самые высокие уровни просрочки – на Северном Кавказе. К примеру, в Ингушетии показатель достигает 11%.

"Фиксируется трехкратный рост проблемной задолженности с весны 2024 года", – говорится в отчете.

"Россияне все хуже справляются с выплатами из-за инфляции и падения доходов, а банки и застройщики искусственно поддерживали рынок, продавая жилье людям без реальных финансовых возможностей. Рынок ипотеки в России стремительно ухудшается – и это только начало кризиса", – сделали вывод в ведомстве.

