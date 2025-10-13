'Деды воевали не за деньги': в России существенно уменьшают выплаты контрактникам

В России начали уменьшать суммы единовременных выплат гражданам, которые подписывают контракт с министерством обороны. Теперь в ряде регионов они будут получать только 800 тысяч рублей вместо миллионов.

Об этом сообщили росСМИ. Так, в Татарстане такую сумму будут выплачивать вместо 3,1 миллиона рублей, которые платили раньше.

До 800 тысяч рублей уменьшили выплаты контрактникам и в Чувашии (ранее было 2,5 миллиона) и Республике Марий Эл (ранее было 3 миллиона). Выплаты также урезали в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, Нижегородской и Белгородской областях.

В то же время в некоторых других регионах выплаты, наоборот, повысили. Такая ситуация в частности в Адыгее – с 1,5 до 2,1 миллиона, а также в Ленинградской и Тюменской областях РФ.

Что об этом говорят эксперты

Уменьшение размеров выплат связано с оптимизацией региональных бюджетов и изменением федеральных подходов к стимулированию контрактной службы, говорят эксперты. В некоторых субъектах РФ ранее действовали дополнительные региональные программы, предусматривающие собственные доплаты к федеральным суммам, однако сейчас многие из них пересматривают.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что в сокращениях выплат российским контрактникам ничего хорошего нет.

"В то время как ряд адептов культа "Z" сокрушаются из-за таких сокращений выплат, другая часть, и ее значительно больше, поднимает вопрос о долге перед родиной. Мол, в "великую отечественную" деды не за длинным рублем шли воевать, а родину защищать! А "отважные ополченцы бамбаса" тоже, ради идеи единения с россией матушкой и светлого будущего, без воды, без света и пакетики на унитазах! И в этом вся негативная суть происходящего", – пояснил он.

На фоне снижения выплат в РФ разогревают общество, что, мол, воевать надо не за деньги, а за идею, потому что "родина в опасности".

Коваленко добавил, что с учетом нынешних тенденций можно сказать, что россиян подводят к принятию обязательной всеобщей мобилизации, в репрессивном формате.

"Прогрев общества на эту тему в России уже идет давно, но в ближайшее время стоит ожидать особой ура-патриотической истерии, призванной обеспечить в 2026 году РОВ гораздо большим количеством мяса, чем в предыдущие годы полномасштабного вторжения", – отметил обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Кроме того, уже в 2026 году Россия может быть финансово неспособной обеспечивать выплаты контрактникам, рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

