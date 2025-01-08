В Раду вызвали Шмыгаля из-за отсутствия законопроекта о демобилизации

В Верховную Раду Украины должен появиться премьер-министр Денис Шмыгаль. Он объяснит парламентариям ситуацию вокруг неразработанного законопроекта, касающегося демобилизации.

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Об этом сообщили в своих Telegram-каналах народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Члены ВР проголосовали за вызов главы правительства в Раду во время заседания в среду, 8 января.

"За" было 158 голосов (из 150 необходимых).

"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод – закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации. Правда, он и так должен был быть в пятницу [10 января], но как есть", – написал Железняк.

Напомним: в конце декабря в МО Украины заявили, что проект закона о демобилизации военнослужащих срочной службы находится на финальном этапе подготовки. Однако его реализация возможна только при создании надлежащих резервов для ротации.

Как писал OBOZ.UA, в Украине разрешили увольнение со службы военнослужащих, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Соответствующий закон 31 декабря 2024 года подписал президент Владимир Зеленский.

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