Закон о демобилизации уже почти готов: когда документ наконец-то внесут в Раду

Законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы находится на финальном этапе подготовки. Однако его реализация возможна только при создании надлежащих резервов для ротации.

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Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Он отметил, что проект закона уже практически завершен и готов к передаче Верховной Раде через Кабинет министров Украины.

Однако чиновник подчеркнул, что сам факт его готовности не означает немедленной реализации.

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но, пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать (демобилизацию. – Ред.) практически невозможно", – отметил Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, одним из главных условий для реализации демобилизации является создание новых резервов. Без них, как отметил замминистра, любые попытки демобилизации могут создать угрозу государственной безопасности.

В октябре в Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о демобилизации. Он предлагает увольнять в запас мужчин 18-25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт по мобилизации.

В феврале депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект по изменению сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и 12 месяцах отсрочки для них от следующего призыва.

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