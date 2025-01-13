В Раде снова хотят рассмотреть законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров: нардеп раскрыл детали

В Верховной Раде снова планируют рассмотреть законопроект № 10242 об усилении уголовной ответственности за обнародование данных из реестров, который подвергся критике со стороны медиасообщества.

Видео дня

Так, проект закона вновь оказался в повестке дня парламента. Об этом 13 января рассказал народный депутат, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Бег по граблям: продолжение. Законопроект 10242 по усилению уголовной ответственности за обнародование информации из реестров, который медиасообщество раскритиковало еще в прошлом году, снова в повестке дня", – написал он.

По словам Юрчишина, на предложение Комитета по свободе слова провести консультации с журналистами и медиаэкспертами представители большинства в Раде не ответили.

"То есть косвенно подтвердили, что законопроект нужен лишь для того, чтобы закрыть возможность расследователям ставить неудобные вопросы о злоупотреблениях власти. Если цель усилить защиту реестров, то такой механизм точно можно найти. Итого", - указал парламентарий.

Он также пообещал ставить общие с депутатом Ярославом Железняком и коллегами из фракции "Голос" правки в подтверждение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп Железняк рассказал, что законопроект №10242 вряд ли будет поддержан в повторном втором чтении в ближайшее время. Причина – к нему подано более 1600 правок, что делает рассмотрение документа невозможным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!