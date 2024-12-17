Законопроект об уголовной ответственности для журналистов за данные из госреестров заблокировали, – Железняк

Законопроект №10242 о введении уголовной ответственности за слив информации из государственных реестров, скорее всего, не будет поддержан народными депутатами в повторном втором чтении в ближайшее время. Причина – поданные к нему более 1 600 правок, что делает рассмотрение документа невозможным.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: рассмотреть законопроект в Верховной Раде планируют уже на текущей неделе.

При этом подчеркивается: принятие правок будет означать кардинальное изменение законопроекта. В то же время, на голосование в сессионном зале парламента каждой правки с целью ее "сбития" уйдет много времени – а потому, по мнению Железняка, на такой шаг не решаться.

"По законопроекту 10242, который направлен против журналистов-расследователей. Его хотят тащить на этой неделе. Но так получилось, что депутат Железняк вместе с тремя коллегами подал туда где-то 1600 правок. Все очень существенные. Что делает рассмотрение невозможным. Поэтому без кардинального изменения текста ... next time. Ну или рядом с Севера или Востока есть страны, в которых эти идеи уже реализованы отлично. Но не слышал, чтобы это было хорошее место. Снять правки по классическому пути заслушиванием весь вечер тоже не получится. Их много", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Верховной Рады провалили рассмотрение во втором чтении этого законопроекта. Среди авторов документа – представители "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности Григорий Мамка (указан первым в списке инициаторов) и Суто Мамоян. Также соавторами документа являются "слуги народа", среди которых Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов и Максим Бужанский.

В целом законопроект касается информации из публичных электронных реестров, компьютерных сетей и носителей данных. Если утечка произошла из-за действий лица, имеющего доступ к реестрам, его предлагают наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

При этом предлагалось также лишать свободы на срок до 8 лет тех, кто обнародует информацию из государственных реестров во время войны. Как отмечали аналитики ЦПК, сейчас такое нарушение определяется как нетяжкое (ст. 361, 361-2 УКУ), а наказание за него – до 2 или максимум до 5 лет тюрьмы, уточнили правозащитники.

Если законопроект был бы принят, это преступление перешло бы в категорию тяжких, что позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в том числе против журналистов, говорится в сообщении правозащитников. Дело в том, что Уголовный кодекс позволяет проводить негласные следственные действия (слежку и прослушку) именно касательно тяжких и особо тяжких преступлений.

Правозащитники также отметили, что законопроект якобы создавался для наказания коллаборантов и предателей, которые сливают врагу адреса, например, стратегических предприятий. Однако Уголовный кодекс и так содержит статью 111 "Государственная измена". Она как раз и предусматривает наказание за такое преступление – в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, если преступление совершено во время войны.

В ЦПК уверены, что принятие документа создало бы препятствия для работы журналистов-расследователей. Кроме того, люди, сообщившие о коррупции, основываясь на данных из электронных баз, могут получить не защиту как обличители, а реальные тюремные сроки.

Вместе с тем, как сообщила "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на слова члена профильного комитета ВР Игоря Фриса ("Слуга народа"), к повторному второму чтению нормы, вызвавшие негативный отклик в профессиональном сообществе, якобы изменены. Впрочем, финальная версия документа так и не была обнародована на сайте парламента. Поправки комитета не опубликованы, а его заседание было в закрытом формате без информирования общественности о результатах (этот формат используется для всех заседаний указанного комитета во время военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинским правоохранителям могут предоставить право открывать не только корреспонденцию граждан, но и почтовые отправления. При этом арест на посылки будут накладывать без ведома лица-адресата.

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