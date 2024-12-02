До 15 лет за "слив" данных из госреестров: в Украине могут принять законопроект, который ударит по журналистам и обличителям коррупции

Депутаты Верховной Рады вернулись к рассмотрению законопроекта о введении уголовной ответственности за "слив" информации из государственных реестров. Законодательную инициативу уже раскритиковали правозащитники. Дело в том, что новшества предусматривают новые возможности для преследования и наказания журналистов и их источников, а также обличителей коррупции. В частности, предлагается установить наказание в виде лишения свободы за раскрытие данных из госреестров во время военного положения.

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Речь идет о законопроект № 10242, который в конце ноября рекомендовал принять во втором чтении и в целом профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Сергеем Ионушасом ("Слуга народа"). До того, в июле 2024-го, документ не был не поддержан сессионным залом парламента и был отправлен на повторное второе чтение.

Среди авторов документа – представители "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности Григорий Мамка (указан первым в списке инициаторов) и Суто Мамоян. Также соавторами документа являются "слуги народа", среди которых Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов и Максим Бужанский.

В целом законопроект касается информации из публичных электронных реестров, компьютерных сетей и носителей данных. Если "утечка" произошла из-за действий лица, имеющего к доступ к реестрам, его предлагают наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

При этом предлагается также лишать свободы на срок до 8 лет тех, кто обнародует информацию из государственных реестров во время войны. Как отмечали аналитики ЦПК, сейчас такое нарушение определяется как нетяжкое (ст. 361, 361-2 УКУ), а наказание за него – до 2 или максимум до 5 лет тюрьмы, уточнили правозащитники.

Если законопроект будет принят, это преступление перейдет в категорию тяжких, что позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в том числе против журналистов, говорится в сообщении правозащитников. Дело в том, что Уголовный кодекс позволяет проводить негласные следственные действия (слежку и прослушку) именно касательно тяжких и особо тяжких преступлений.

Правозащитники также отметили, что законопроект якобы создавался для наказания коллаборантов и предателей, которые "сливают" врагу адреса, например, стратегических предприятий. Однако Уголовный кодекс и так содержит статью 111 "Государственная измена". Она как раз и предусматривает наказание за такое преступление – в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, если преступление совершено во время войны.

В ЦПК уверены, что принятие документа будет создавать препятствия для работы журналистов-расследоватей. Кроме того, люди, сообщившие о коррупции, основываясь на данных из электронных баз, могут получить не защиту как обличители, а реальные тюремные сроки.

Не принимать законопроект призывали и в Нотариальная палата Украины. Там указали, что новые правила имеют дополнительные риски, в частности, они могут привести к коллапсу в сфере госрегистрации, т.к. действия нотариусов и государственных регистраторов могут квалифицироваться как несанкционированные, даже если они правомерно совершались для выполнения профессиональных обязанностей.

Вместе с тем, как сообщила "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на слова члена профильного комитета ВР Игоря Фриса ("Слуга народа"), к повторному второму чтению нормы, вызвавшие негатив у профессионального сообщества, якобы были изменены. Впрочем, финальная версия документа так и не была обнародована на сайте парламента. Поправки комитета не опубликованы, а его заседание было в закрытом формате без информирования о результатах общественности (этот формат используется для всех заседаний указанного комитета во время военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине могут рассмотреть в первом чтении евроинтеграционный законопроект о защите персональных данных. Специалисты обнаружили в нем ряд серьезных проблем – от коррупционных рисков и возможного сокрытия информации о преступниках до введения непомерно высоких штрафов, до 20 млн грн для физлиц.

Кроме того, ранее в Украине "скрыто" отменили конфискацию имущества коррупционеров. Такую норму включили во вступивший в силу закон №4074-IX о лишении коллаборантов госнаград.

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