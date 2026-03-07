В Польше указали на связь между войной в Иране и возможным снятием санкций с российской нефти

Эскалация войны на Ближнем Востоке может повлиять на глобальный энергетический рынок. На фоне роста цен на нефть Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть санкции против российской нефти.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Х.

Туск отметил, что на фоне войны на Ближнем Востоке в регионе распространяется хаос. Из-за этого, отметил политик, наблюдается рост мировых цен на нефть.

По его словам, вследствие роста цен Вашингтон может прибегнуть к отмене санкций по российской нефти.

"Война на Ближнем Востоке продолжается, распространяется хаос. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции на российскую нефть. Кто здесь настоящий победитель?", – говорится в заметке политика.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

По его словам, в мире сейчас находятся сотни миллионов баррелей российской нефти под санкциями, и их появление на рынке могло бы увеличить предложение.

Вместе с тем Индия сможет выкупить и принять российскую нефть, загруженную на танкеры, которые сейчас находятся в море. Исключение из санкционного режима будет действовать в течение 30 дней.

Также OBOZ.UA сообщал, новость о сокращении добычи нефти в Кувейте привели к росту стоимости барреля нефти марки Brent до самого высокого недельного роста за несколько лет. В целом цена на международный эталон Brent выросла более чем на 25% после нападения США и Израиля на Иран, что является крупнейшим недельным скачком с 3 апреля 2020 года.

