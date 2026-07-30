В Польше сделали новое заявление о МиГах для Украины и упомянули об интересе Болгарии

Польша заявила, что предложение о передаче Украине истребителей МиГ-29 остается в силе, однако окончательное решение теперь зависит от Киева. В настоящее время Варшава также ожидает от Украины взаимного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий, а переговоры по самолетам продолжаются между военными штабами.

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Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Wirtualna Polska. Политик добавил, что интерес к МиГам проявляет и Болгария, а решение об их дальнейшей судьбе должно быть принято в ближайшие недели.

Переговоры о передаче самолетов продолжаются

"Пришло письмо от украинской стороны, в котором сообщалось, что они по-прежнему заинтересованы… Я надеюсь, что этот процесс будет продолжен, то есть что решения будут приняты в ускоренном порядке", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он отметил, что предложение о передаче Украине истребителей МиГ остается актуальным, а дальнейшее развитие процесса теперь зависит от украинской стороны. В настоящее время самолеты постепенно выводятся из состава польских Военно-воздушных сил, однако они по-прежнему представляют интерес для Украины, а также для других государств, в частности Болгарии.

Польша ожидает ответных шагов от Украины

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что Варшава ожидает от Киева ответных шагов. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, ведь Украина создала мощную индустрию производства дронов и обладает уникальными наработками, поэтому Польша рассчитывает получить доступ к этому опыту, а также к отдельным беспилотным системам.

Также политик сообщил, что в настоящее время военные штабы двух стран продолжают переговоры по техническим аспектам возможной передачи истребителей. Стороны обсуждают вопросы их ремонта, технического обслуживания и определяют, кто будет нести соответствующие расходы.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей остается достижение договоренности с Украиной о передаче истребителей.

"Первая цель – достичь соглашения с Украиной. Если это не сработает, то пусть так и будет. Время для Украины в этом вопросе истекает; окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели", – подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что Польша получила обращение от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые она ранее планировала передать Украине. В ответ в Варшаве заверили, что первоочередной задачей остается именно укрепление украинских Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич подчеркнул, что переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 оказались в сложной фазе из-за расхождений в позициях сторон.

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