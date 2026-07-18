Получит ли Украина МиГ-29 от Польши: кому могут достаться самолеты

Переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 зашли в тупик из-за расхождений в позициях сторон. В то же время в Варшаве рассматривают альтернативные варианты на случай, если соглашение не будет достигнуто.

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Одним из возможных сценариев является передача этих самолетов другому государству. OBOZ.UA рассказывает все, что известно об этой ситуации.

Почему переговоры зашли в тупик

Бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в комментарии "Укринформу" отметил, что окончательное решение зависит от соотношения выгод и затрат для польской стороны. По его словам, большинство МиГ-29, имеющихся у Польши, уже исчерпывают свой ресурс и постепенно снимаются с вооружения.

Восстановление полной боевой готовности этих самолетов требует значительных финансовых вложений. Именно высокая стоимость модернизации и эксплуатации является ключевой причиной, по которой Польша отказывается от дальнейшего использования этих истребителей.

Изначально предполагалось, что Украина может использовать самолеты в качестве источника запчастей или самостоятельно восстановить их. Однако вопрос финансирования ремонта стал главным препятствием. По словам Онишкевича, у сторон завышенные ожидания, что и привело к затягиванию переговоров.

"Обе стороны немного зашли в тупик из-за слишком далеко идущих ожиданий, и отсюда эта задержка", – сказал он.

Кому могут передать истребители

В случае отсутствия договоренности с Украиной Польша может реализовать альтернативный сценарий. Речь идет о передаче МиГ-29 другой стране, среди потенциальных получателей называют Болгарию.

"Если украинская сторона не готова принять их в том состоянии, в котором они находятся, и, в соответствии с их стоимостью, предоставить Польше взамен определенные дронные технологии, тогда Польша, по-видимому, перейдет к варианту "Б": передаст МиГи другой стране. Все указывает на то, что это может быть Болгария", – отметил экс-министр.

Онишкевич подчеркнул, что на эти самолеты есть спрос, поэтому решение придется принимать в ближайшее время. В то же время он высказал мнение, что оптимальным вариантом было бы достижение соглашения именно между Украиной и Польшей.

Какие условия обсуждают стороны

Как сообщило Министерство обороны Украины порталу "Милитарный", переговоры между странами продолжаются и касаются не только передачи самолетов, но и дополнительного оборудования для их обслуживания, включая техническую документацию и ремонтные средства.

Польша, со своей стороны, заинтересована в получении украинских беспилотных систем в обмен на истребители. Такой формат сотрудничества рассматривается как один из возможных вариантов компромисса.

Издание отмечает, что осенью 2025 года украинские специалисты провели техническую инспекцию части самолетов. По ее результатам состояние МиГ-29 было оценено как неудовлетворительное из-за длительного отсутствия надлежащего обслуживания, в частности, вызывали беспокойство элементы шасси.

Украина готова принять эти самолеты при условии проведения капитального ремонта и модернизации, однако вопрос финансирования остается открытым. Польская сторона настаивает на том, что расходы должны покрывать Украина или международные партнеры, что и остается ключевым предметом переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре более чем часовую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. По итогам встречи стороны подтвердили общее видение главной угрозы для обоих государств – России – и договорились поддерживать постоянный диалог и конструктивно работать над всеми вопросами украинско-польской повестки дня.

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