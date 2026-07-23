Польша получила запрос от страны-члена НАТО относительно истребителей МиГ-29: ранее их обещали Украине

Польша получила запрос от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине. В ответ в Варшаве заверили, что первоочередной задачей по-прежнему остается укрепление украинских Военно-воздушных сил.

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Об этом в интервью Radio ZET сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. Однако он не раскрыл название государства, которое обратилось с запросом.

В ходе беседы Залевский подтвердил, что, несмотря на запрос от одного из партнеров по НАТО, Варшава не меняет своих планов и в первую очередь рассматривает передачу истребителей Украине. В то же время он не стал уточнять, поступило ли обращение именно от Болгарии.

Польские МиГ-29 могут понадобиться Болгарии

В настоящее время среди стран Альянса самолеты МиГ-29 остаются на вооружении только у Польши и Болгарии. София уже приступила к перевооружению на американские F-16V, однако пока получила лишь первую партию истребителей. Поэтому болгарские власти пока не готовы передавать свои МиГ-29 Украине, чтобы не ослаблять потенциал собственных Военно-воздушных сил.

Известно, что на вооружении Болгарии находятся 16 истребителей МиГ-29, однако эксплуатировать в настоящее время можно лишь шесть из них. После введения санкций ЕС София лишилась возможности закупать российские комплектующие для обслуживания этих самолетов.

В связи с этим страна вынуждена искать альтернативные источники запасных частей. Одним из возможных вариантов для поддержания боеготовности болгарского авиапарка могут стать польские МиГ-29.

Напомним, вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Варшава не передала Украине истребители МиГ-29 из-за невыполнения Киевом предыдущих договоренностей. Таким образом, масштабный проект "армады беспилотников", ранее анонсированный премьер-министром Дональдом Туском, теперь находится под вопросом.

Впоследствии в ведомстве заявили, что Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, поскольку самолеты достигают предельного ресурса, и их поэтапно снимут с вооружения.

Как выяснилось, официальная причина отказа Польши от передачи украинцам самолетов МиГ-29 не совсем соответствует действительности. На самом деле Киев просил Варшаву модернизировать эту технику из-за ее плохого технического состояния, но Польша отказалась оплачивать это за свой счет.

Затем стало известно, что Польша согласилась модернизировать собственные самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно – расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо совместно с партнерами из Коалиции желающих.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич подчеркнул, что переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 оказались в сложной фазе из-за расхождений в позициях сторон. В то же время в Варшаве рассматривают альтернативные варианты на случай, если соглашение не будет достигнуто; одним из возможных сценариев является передача этих самолетов Болгарии.

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