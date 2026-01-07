'Путин демонстрирует, что не готов к миру': Стармер пообещал продолжать давить на Россию и помогать Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна-агрессор Россия продолжает действовать противоположно своим заявлениям о готовности к миру. Учитывая это, Лондон будет продолжать поддерживать оборону Украины и усиливать давление на РФ, в частности путем санкций.

Об этом Стармер сказал во время общения с медиа после саммита "коалиции желающих". Он подчеркнул, что достижение мира в Украине станет возможным только при условии, если руководство России продемонстрирует готовность к компромиссам.

"Мы можем достичь мирного соглашения только при условии, что Путин будет готов идти на компромиссы", – отметил Стармер, добавив, что "несмотря на все слова России, Путин не показывает, что он готов к миру".

Политик напомнил, что в течение последних нескольких недель мир наблюдал обратное, когда Россия нанесла "дальнейшие ужасные удары по Украине, убив и ранив мирных жителей, а также отключая электроэнергию для миллионов людей посреди зимы".

Российские войска нанесли удар по больнице в Киеве буквально за день до встречи "коалиции желающих" в Париже, отдельно подчеркнул премьер.

Также диктатор Путин пытался отвлечь внимание от мирных усилий "безосновательными заявлениями об атаках на его резиденцию".

"Это только укрепляет нашу решимость. Мы будем продолжать усиливать нашу поддержку обороны Украины в 2026 году, чтобы обеспечить ей оборудование и поддержку, необходимые для продолжения борьбы", – сказал Стармер.

Он пообещал продолжать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота, финансирующих военную машину России.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января в Париже (Франция) состоялась одна из самых больших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств, Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов.

Также в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

