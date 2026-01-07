Парижская декларация о гарантиях безопасности для Украины: полный текст документа

Члены Коалиции желающих, Украина и Соединенные Штаты Америки собрались в Париже для согласования подходов к гарантиям безопасности для Украины. Встреча состоялась сегодня и была посвящена будущим политическим обязательствам и обязательствам по безопасности в рамках мирного урегулирования.

Официальную информацию обнародовал сайт президента Украины. Участники подтвердили приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Они также отметили прогресс, достигнутый в ходе обсуждений между американскими, украинскими, европейскими и другими партнерами. В сообщении отмечается общая позиция относительно роли безопасности Украины в более широкой евроатлантической архитектуре.

В частности, в заявлении указано: "Мы все подчеркнули нашу приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами".

Ключевые акценты безопасности

Коалиция желающих четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для ее будущей безопасности и коллективной евроатлантической безопасности. Участники подтвердили, что обеспечение суверенитета и длительного мира должно быть неотъемлемой частью любого мирного соглашения.

Также было подчеркнуто, что любое урегулирование должно опираться на надежные гарантии безопасности для Украины. Именно они должны предотвратить повторение вооруженной агрессии в будущем.

Стороны заявили о готовности взять на себя обязательства по политически и юридически обязывающим гарантиям безопасности. Их планируют активировать после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям по безопасности и в соответствии с национальными правовыми и конституционными процедурами.

Они будут содержать следующие компоненты:

Одним из ключевых элементов станет участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня. Планируется создание системы непрерывного и надежного мониторинга с участием членов Коалиции. Коалиция желающих будет представлена в специальной комиссии, которая будет рассматривать нарушения режима прекращения огня, определять ответственность и меры по исправлению ситуации.

Важным блоком определена долгосрочная поддержка Вооруженных Сил Украины.

Отдельно задекларировано формирование многонациональных сил для Украины.

Также участники договорились об обязательствах оказывать поддержку Украине в случае будущего вооруженного нападения.

Кроме того, стороны подтвердили намерение углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Это включает обучение, совместное производство в оборонной промышленности, использование европейских инструментов и сотрудничество в сфере разведки.

В завершение было принято решение создать координационную группу США – Украина – Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот же день президент Владимир Зеленский прибыл в Париж. В рамках его визита на встрече "коалиции желающих" ключевой темой станет вклад союзников в будущие гарантии безопасности для Украины.

Отмечается, что вечером также пройдет отдельная встреча украинской переговорной команды, во главе с Владимиром Зеленским, и американской, которую возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С украинской стороны в составе делегации находятся руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

