Зеленский прибыл с визитом во Францию: с кем запланированы встречи

Во вторник, 6 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Париж (Франция). В рамках его визита здесь состоится встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, где ключевой темой станет вклад союзников в будущие гарантии безопасности для Украины.

В частности, в переговорах примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Ожидается, что к разговору европейских политиков также присоединятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Программа визита

Сначала Владимир Зеленский проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, далее за рабочим ланчем к ним присоединятся Уиткофф и Кушнер.

Затем состоится заседание "коалиции желающих" и, после 18:00, совместная пресс-конференция с участием Зеленского, Макрона, Стармера и Мерца.

Отмечается, что вечером также пройдет отдельная встреча украинской переговорной команды, во главе с Владимиром Зеленским, и американской, которую возглавят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Дипломатическая неделя

Накануне президент рассказал, что украинская команда ведет подготовку к дипломатической неделе.

"Будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", – сообщил он.

Зеленский добавил, что Украина подготовится к любому сценарию развития событий: как к дипломатическому пути, так и к дальнейшей активной обороне в случае, если давление партнеров на Россию окажется недостаточным.

Напомним, во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия; США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска "коалиции желающих" будут размещены "подальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание "коалиции желающих" состоялось 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии выступил с речью, акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

