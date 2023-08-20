В очном формате: Резников сказал, когда состоится следующий "Рамштайн"

Новое собрание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в промежутке с 17-го по 20 сентября 2023 года. Его проведут в очном формате.

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Об этом в интервью "24 каналу" заявил министр обороны Украины Алексей Резников. "Ориентировочно это будет неделя с 18 сентября. Он ("Рамштайн") будет очный, офлайн. На авиабазе Рамштайн (Германия. – Ред.)", – сообщил глава МО.

Он объяснил, что объединенная рабочая группа по оборонной поддержке Украины работает практически круглосуточно между основными заседаниями.

"Работа длится 24 на 7, потому что министры обороны Австралии, Новой Зеландии, США, Канады живут в разных часовых поясах. Европы так же. Поэтому 24 на 7 телефонные звонки, видеоконференции, какие-то визиты на двусторонних, трехсторонних основах", – сказал Резников.

В год проводится по 11 заседаний "Рамштайн" (август пропускается, поскольку, как правило, в это время министры обороны стран-партнеров в отпуске). Обычно проводится два очных "Рамштайна" и один онлайн. "Они чередуются. Один – на базе "Рамштайн", один – онлайн, один – в Брюсселе (Бельгия. – Ред.)", – уточнил глава оборонного ведомства Украины.

Ключевой темой нового обсуждения останется противовоздушная оборона (приоритет № 1, как сказал руководитель МО).

"Больше систем, больше ракет, больше радаров, плюс авиация, как часть противовоздушной обороны", – отметил Резников.

Еще один приоритет для нас – артиллерия и боеприпасы к ней. Третье – это "стальной кулак", бронетехника всех видов.

"От бронетранспортеров, броневиков, танков, бронированных медеваков, то есть автомобилей для эвакуации раненых, и все виды запчастей к ним", – пояснил министр.

Кроме того, стороны обсудят вопросы подготовки военнослужащих нашей страны, обновления бригад и формирования новых.

Напомним: это будет уже 15-й "Рамштайн". Предыдущий, 14-й, состоялся во вторник, 18 августа.

Как писал OBOZREVATEL, по словам Резникова, парламент Германии одобрительно относится к запросу Украины на передачу дальнобойных ракет Taurus, но решающий вердикт вынесет правительство ФРГ. Ключевым аргументом является наличие у ВСУ аналогов немецких боеголовок Storm Shadow и SCALP, предоставленных британско-французским проектом.

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