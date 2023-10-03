В объятиях Кремля: на выборах в Словакии победила пророссийская партия, обещающая прекратить военную помощь Украине и выступающая за мир на условиях Путина

По итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Словакии 30 сентября, правительство страны с большой вероятностью может возглавить лидер партии Smer-SD ("Курс – Словацкая социал-демократия") Роберт Фицо, известен своей антиукраинской и пророссийской риторикой. Он обещает прекратить военную помощь Украине и против вступления Украины в НАТО.

По данным подсчета, "Курс" Фицо набрал 23,95% голосов избирателей. Его главный конкурент, либеральная партия "Прогрессивная Словакия" (поддерживающая Украину) получила 17,96% голосов, левоцентристский HLAS ("Голос") – 14,7%. Несмотря на маленький отрыв от соперников, конкретно Фицо будет предоставлено право сформировать новое правительство республики.

Как результаты выборов в Словакии повлияют на ее поддержку Украины и выделение военной помощи – в материале OBOZREVATEL.

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Есть проблемы серьезнее Украины

Нынешние власти страны активно помогали Украине с самого начала полномасштабного вторжения. Снабжала тяжелую технику, истребители МиГ и системы ПВО. После выборов существует большая угроза, что теперь эта помощь будет свернута.

Партия Роберта Фицо отмечает необходимость "суверенной внешней политики", выступает за немедленное прекращение войны в Украине, озвучивая российские пропагандистские нарративы. Перед самыми выборами Фицо повторил в нескольких интервью и выступлениях, что, став премьером, не пошлет Украине "больше ни одного патрона".

Сразу после того, как стало ясно, что партия Smer-SD победила на парламентских выборах, политик заявил, что сделает все возможное, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной начались как можно быстрее.

"Вы знаете наше мнение. Больше убийств никому не поможет. Я лучше потрачу 10 лет на мирные переговоры, чем разрешу людям убивать друг друга еще 10 лет, а потом окажусь там, где мы сейчас. Мы как партия не меняем нашей позиции", - сказал Фицо.

"Украина – огромная трагедия для всех. Если Smer-SD предложат сформировать правительство, то я сделаю все, в том числе и внутри Европейского союза, чтобы мирные переговоры начались как можно быстрее. Я скажу только одно: у Словакии и ее граждан проблемы серьезнее, чем у Украины", — отметил словацкий политик.

Ожидается, что Smer-SD сформирует коалиционное правительство совместно с HLAS и ультранационалистической партией SNS (Словацкая национальная партия), выступающая с националистическими и пророссийскими позициями и преодолевшей проходной барьер.

Впрочем, по мнению экс-министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, Роберт Фицо – опытный популист, а потому сказанные предвыборные слова могут в дела и не перерасти.

"Возможно, он даже не собирается реализовывать все сказанное. Вероятно, он думает, что сможет снова всех обмануть, разжигая популистские антизападные эмоции у себя дома, а затем поступать так, будто ничего и не было", – заявил Качер.

Как отметило агентство Reuters, за свою тридцатилетнюю политическую карьеру Роберту Фицо никогда не составляло труда лавировать между проевропейским мейнстримом и националистическими антибрюссельскими и антиамериканскими настроениями. Главное – опираться на самые популярные мнения в обществе.

"Джентльменский набор" Кремля

Фицо – в 1986–1990 – член Коммунистической партии Чехословакии. В политике с 1992 года многократно избирался депутатом парламента. В 1999 году основал партию "Курс-Социал-демократия", которая в 2006 году одержала победу на выборах.

У политика, который уже занимал должность премьера в словацком правительстве в 2006-2010 и 2012-2018 гг., есть весь "джентльменский набор", который любит Кремль. Фицо, часто придерживающийся крайне правых консервативных взглядов, известен антизападными высказываниями и поддержкой действий Москвы.

Оппоненты обвиняли его в строительстве мафиозных структур в государственных органах власти. В должности главы правительства он призвал ЕС снять санкции с России, которые были наложены из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а виновниками начала войны в 2014 году называл "украинских фашистов" и сравнивал силы НАТО с вермахтом.

Фицо позиционирует себя сторонником "нелиберальной демократии", которую строит в Венгрии Виктор Орбан, также положительно отзывающийся о Путине и регулярно блокирующий военную и финансовую помощь ЕС для Украины.

В свое время убрать пропутинского политика от власти в Словакии удалось только благодаря протестам, возникшим в 2018 году из-за убийства местного журналиста-расследователя и его супруги. Ян Куцяк изучал коррупцию, связанную с правительством Фицо, субсидиями ЕС и итальянской мафией. 21 февраля 2018 года его вместе с невестой застрелили наемные убийцы. Во время крупнейших в стране демонстраций со времен революции, свергшей коммунизм в 1989 году, десятки тысяч словаков вышли на улицы и заставили Фицо и его министров подать в отставку.

В 2022 году Национальное уголовное агентство (НАКА) Словакии выдвинуло обвинение экс-премьеру в коррупционной деятельности. Утверждалось, что во время своего второго премьерского термина Фицо создал преступную группировку, использовавшую полицию и налоговый департамент для атак на политических соперников. Однако и сегодня этот пророссийский политик находится на свободе, а не за решеткой и снова рвется к власти.

Роберт Фицо и представители его партии Smer-SD называют российское полномасштабное вторжение в Украину "войной Америки против России", которую невозможно выиграть, поскольку последняя является ядерным государством. Фицо заявляет, что скоро в Европе сторонники Украины будут в меньшинстве, особенно если на следующих президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Он считает "наивной" надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма, и активно продвигает мир на условиях Кремля.

"Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет – просто уличные хулиганы на задворках. Но они служат в армии и делают ужасные вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть "фашисты" и перед такими формированиями "расстилают" красную дорожку", – заявил Фицо во время своего публичного выступления.

Многие словацкие комментаторы считают, что их сограждане, мало что зная о реальной, далекой от них России, просто перенесли свое недовольство внутренними проблемами на внешнюю политику. Именно поэтому лозунги Фицо о прекращении военной помощи Украине и "мир любой ценой", вероятно, хорошо зазвучали в подготовленных ушах определенной части электората.

За Фицо голосовали в основном люди с низкими доходами. Это те люди, которые сейчас не доверяют НАТО и ЕС и которые легко пугают Америкой, сексуальными меньшинствами и другими лозунгами, которые активно использовали Smer-SD в своей предвыборной кампании. При этом молодые прогрессивные люди перед этими выборами в соцсетях и медиа обсуждали вопросы возможной эмиграции в случае победы Фицо – как минимум в Чехию.

Будущие союзники по коалиции тоже за прекращение помощи Украине

Полученных Smer-SD 42 мандатов, а в словацком парламенте 150 депутатов не хватит на формирование правительства. Однако господин Фицо намерен уговорить представителей HLAS, получивших 27 кресел, составить ему компанию в правительстве и которых возглавляет в прошлом однопартиец Фицо – Петер Пеллегрини.

Еще недавно он уверял, что господин Фицо не может "больше предложить Словакии никакой надежды в XXI веке". Однако после оглашения результатов Пеллегрини уже был уже не столь категоричен. По его мнению, коалиции из двух "социальных демократий" ничего не мешает, хотя "два бывших премьера в одном правительстве — не самое оптимальное решение".

После выборов, судя по заявлениям Пеллегрини, возглавляемая им политическая сила кардинально изменила также и позицию по помощи Украине. Если раньше HLAS выступала за продление помощи Украине и санкциям против РФ, то после выборов эта риторика резко изменилась.

Так, по словам лидера HLAS, о военной помощи Украине "больше речь не идет". По его мнению, Словакии "больше нечего прислать" Украине. Более того, по информации СМИ, новая власть собирается "максимально проверить" законность военной помощи, которая уже была оказана Словакией Украине.

Что касается еще одного вероятно участника парламентской коалиции – пророссийской и националистической Словацкой национальной партии, которую Кремль спонсирует почти не таясь, то ее позиция была и неизменна – никакой помощи для Украины быть не может.

Все покажут действия нового правительства

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко надеется, что политика Словакии по отношению к Украине существенно не изменится.

"Во-первых, проукраинская партия также набрала немало голосов, и если она окажется в оппозиции, то будет влиять на правящую партию или коалицию таким образом, чтобы та оставалась проевропейской. То есть, чтобы Словакия не превратилась в Венгрию. Во-вторых, Словакия как член ЕС и НАТО будет и дальше действовать в рамках проукраинской политики. Следует также делать определенную поправку на предвыборную риторику. Сказанное на предвыборном митинге – одно, а реальная политика – совсем другое дело. Поэтому судить нужно будет не столько по риторике, сколько по действиям нового правительства", – отметил Александр Мережко.

Надо улучшать международную информационную политику

"Да, у Роберта Фицо есть определенные пророссийские взгляды и заявляет, что предпочитает переговоры о войне в Украине, – говорит украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах Александр Левченко. – Он достаточно опытный политик, потому больше всего сможет сформировать коалицию. Поэтому нужно не думать, какой Фицо плохой, что он заявлял об Украине, а думать, как с ним работать. Ведь Словакия на сегодняшний день очень важна для нас страна", – подчеркивает Александр Левченко.

По его словам, не исключительно, что партия-победитель выборов – Smer-SD, несколько изменит свою агрессивную предвыборную риторику по поводу поставок оружия Украине. Ведь вероятный союзник по коалиции – HLAS, возглавляемый Пеллегрини, подходит к этому вопросу более прагматично – бесплатно передавать оружие тоже уже не хочет, а вот торговать, почему бы и нет. Поэтому именно на этом можно сыграть украинцам.

"Результаты выборов в Словакии несколько не такие, которые нам хотелось бы, но словацкий народ высказался именно так, - продолжает Александр Левченко. – Вообще, эта страна имеет достаточно сильные пророссийские взгляды. В свое время советская военная разведка хорошо поработала с молодежью. Некоторые из них учились в СССР, а например, до последнего времени все дипломаты, которых имела Словакия, окончили Московский институт международных отношений. Так что таким настроениям удивляться не нужно. А нужно начинать свою активную деятельность на мировом информационном пространстве. К сожалению, сегодня мы проигрываем России в этом отношении. Те же дипломатические представительства могли бы стать нашими ячейками информационной войны. Ведь большой процент поддержки действий Кремля в Словакии или Венгрии не только из-за действий прошлых лет, но и большой и агрессивной работы российских посольств в этих странах именно сегодня. Мы в этом направлении делаем гораздо меньше, – констатировал Александр Левченко.