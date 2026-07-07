В него войдут средства ПВО: Канада объявила о пакете помощи Украине на сумму 900 млн долларов

Канада объявила о выделении Украине около 900 млн долларов на среднесрочную оборонную поддержку. Помощь будет поступать в течение ближайших месяцев и будет включать военную технику, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другую необходимую поддержку.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления украинской ПВО, сообщает информационное агентство "Укринформ".

Канада будет оставаться рядом с Украиной как в краткосрочной, так и в средне- и долгосрочной перспективе.

"Канада объявит о выделении около 900 миллионов долларов на среднесрочную военную поддержку. Когда я говорю "среднесрочная перспектива", то имею в виду ближайшие месяцы — как с точки зрения транспортных средств, так и с точки зрения боеприпасов и другой поддержки, в дополнение к этой жизненно важной поддержке противовоздушной обороны", — сказал премьер-министр Канады.

Оттава и в дальнейшем будет поддерживать Украину в энергетической сфере, особенно в преддверии отопительного сезона, а также помогать в восстановлении страны и её интеграции в европейскую и мировую экономику.

Карни также заверил, что Канада продолжит вносить взносы в программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), будет расширять сотрудничество в рамках НАТО и стран G7 и подчеркнул, что союзники и впредь будут усиливать давление на Россию.

"Решимость украинского народа, а также ваших союзников и друзей, абсолютна. Она безгранична. Давление на Россию будет только усиливаться. Украина победит", — заявил он.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за уже оказанную помощь в укреплении противовоздушной обороны и сообщил, что часть нового пакета уже направляется в Украину.

"Сейчас у нас большой, возможно даже самый большой дефицит в сфере противовоздушной обороны. Между тем, мы получили большой пакет от Канады. Мы благодарны вам за это. И хорошо, что некоторые другие новые элементы уже в пути", — сказал глава государства.

В ходе переговоров стороны также обсудили поддержку украинской энергетики, которая в преддверии зимы становится одним из главных приоритетов.

"Сегодня в нашей повестке дня не только вопросы противовоздушной обороны, не только вооружения. Также стоит вопрос энергетики, который является более приоритетным. Мы поговорим о трех проектах, которые хотим реализовать совместно с Канадой", — отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на саммите НАТО в Анкаре обсудят предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. На фоне очередной массированной российской атаки на Киев Европейский Союз готовит новые решения по военной поддержке Украины, а также завершает работу над 21-м пакетом санкций против России.

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