"Россия снова атаковала мирных жителей": на саммите НАТО рассмотрят новые поставки ПВО Украине

На саммите НАТО в Анкаре обсудят вопрос о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. На фоне очередной массированной российской атаки на Киев Европейский Союз готовит новые решения по военной поддержке Украины, а также завершает работу над 21-м пакетом санкций против России.

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Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X. Она подчеркнула, что Украина срочно нуждается в дополнительных средствах ПВО.

ЕС отреагировал на очередной массированный удар России

Фон дер Ляйен подчеркнула, что прошлой ночью российские войска вновь нанесли неизбирательный удар по гражданскому населению Украины. Она отметила, что во время атаки Россия применила более 400 беспилотников и ракет, которые были направлены, в частности, на украинскую столицу.

"Прошлой ночью российский режим вновь без разбора атаковал гражданское население с воздуха, применив более 400 дронов и ракет против столицы", – заявила председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине срочно нужна усиленная ПВО.

НАТО рассмотрит вопрос об усилении украинской ПВО

Глава Европейской комиссии подчеркнула, что после последних российских атак Украина нуждается в еще большем усилении систем противовоздушной обороны.

Именно поэтому вопрос о дополнительных поставках средств ПВО станет ключевым предметом обсуждения на саммите НАТО, который на этой неделе состоится в Анкаре.

"Украине срочно нужна дополнительная противовоздушная оборона. Мы обсудим это на этой неделе на саммите НАТО в Анкаре", – отметила фон дер Ляйен.

ЕС уже выделил Украине первые 4 миллиарда евро

Председатель Еврокомиссии напомнила, что на прошлой неделе Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 4 миллиардов евро в рамках кредитной программы общим объемом 90 миллиардов евро.

По её словам, эти средства направлены на укрепление обороноспособности Украины, в частности на развитие современных беспилотных технологий.

Она также заверила, что в ближайшее время Украина получит новую финансовую поддержку.

ЕС готовит новый пакет санкций против России

Помимо военной помощи, Брюссель продолжает работать над усилением экономического давления на Москву.

Фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз активно работает над завершением согласования 21-го пакета санкций против России, который планируется принять в ближайшие дни.

По словам председателя Еврокомиссии, давление на Кремль будет только усиливаться, пока Россия не прекратит войну и кровопролитие в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Погибли 15 человек, ранены около 56 человек.

До этого, в ночь на 2 июля, российские войска нанесли удар по Киеву, в результате которого наибольшие разрушения понес Дарницкий район. Там ракета попала в многоэтажное здание, разрушив его часть. Погибли 30 человек, ещё около сотни получили ранения различной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что критической проблемой для Украины является именно сбивание баллистических ракет. Он призвал партнеров ответить на наши запросы о ПВО. И отметил, что каждый пакет ракет-перехватчиков — это реальная защита жизней.

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