В Нацгвардии объяснили законопроект о применении силы во время протестов

Национальная гвардия Украины должна иметь законные инструменты, чтобы противодействовать ДРГ, преступникам, нести службу в местах, где в этом нуждаются люди в прифронтовых районах и на освобожденных территориях. И такой инструментарий у нацгвардейцев есть, а вызвавший возмущение у части населения страны законопроект №10311 не предоставляет НГУ новые полномочия, а лишь детализирует и упорядочивает уже существующие.

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Указанный проект закона направлен на обеспечение четкого нормативного определения деятельности Национальной гвардии, пояснили в НГУ. Более того, в предложенном законопроекте почти полностью продублированы нормы законов о Нацполиции, о Госпограничной службе, о военной службе правопорядка и т.д.

Причем проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" был подготовлен еще в 2022 году - "по результатам анализа ситуации, сложившейся в связи с полномасштабной вооруженной агрессией ".

"Основные изменения касаются закона о Нацгвардии в части приведения его норм в соответствие с другими уже существующими правовыми нормами по выполнению гвардейцами тех задач и функций, которые они выполняют во время военного положения, и с учетом актуальных задач, которые выполняет Нацгвардия сейчас", - подчеркнули в НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тема законопроекта №10311 вызвала волну возмущения среди пользователей сети. Более всего возмутило людей то, что "нацгвардии предоставляют право использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих ".

В Нацгвардии отмечают: проект закона не расширяет, а упорядочивает возможности НГУ, потому что Нацгвардия – это составляющая системы МВД, "структура, которая кроме выполнения задач на линии фронта имела и имеет правоохранительные задачи и функции". Военнослужащие НГУ не только на передовой – они несут службу и на блокпостах, вовлекаются в правоохранительные задачи на деоккупированных и прифронтовых территориях, проводят стабилизационные мероприятия, а также вовлекаются в контрдиверсионные мероприятия и борьбу с ДРГ.

Гвардейцы "могли и могут" сейчас применять резиновые дубинки, электрошоковые устройства, средства принудительной остановки транспорта и т.д. Гвардейцы, как и ранее, могут использовать особые меры принуждения.

"Но предложенным проектом закона определено, что применение мер принуждения является крайней мерой, которая может применяться Национальной гвардией в четко определенных пределах и способах, а также содержит нормы об обязанности предупреждения намерения об их применении", – добавили в НГУ.

Что именно предложено в указанном законопроекте, более подробно читайте здесь.

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