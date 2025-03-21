Нацгвардии хотят разрешить применять оружие против гражданских во время массовых беспорядков: законопроект вызвал возмущение в сети

Военнослужащим Национальной гвардии хотят разрешить применять оружие против гражданских во время массовых беспорядков. Верховная Рада планирует принять этот законопроект на следующей неделе.

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Об этом сообщает в Facebook "Центр Противодействия Коррупции". Соответствующая тема вызвала волну возмущения среди пользователей сети.

"Правоохранительный комитет "слуги" Ионушаса снова чудит. Нардепы комитета утвердили законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих. Все это – в закрытом от общества режиме и под соусом предоставления Нацгвардии больше полномочий "для защиты государства", – говорится в сообщении.

Комментарии от украинцев не заставили себя долго ждать, люди посоветовали народным депутатам, которые поддержали этот проект идти на передовую или почувствовать все средства для разгона митингующих на себе.

"Пора, уже всех нардепов, что за этот законопроект голосовали, как скорее на передовую", "Думаю, что еще нужно предоставить разрешение примерить гранатометы и ядовитый газ, но только исключительно против депутатов", "То есть народ платит им зарплату, чтобы они потом, в этот народ стреляли".

Некоторые пользователи сети считают, что таким образом Украина возвращается в прошлое, где все было против народа, а кто-то спрашивает – это уже долгожданная демократия.

"Это уже какой-то 1937-й", "Это уже демократия??? Или еще повоюем за нее?", "Готовятся бороться с народом!".

Что разрешает Нацгвардии новая редакция законопроекта №10311:

применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков – без должного предупреждения об этом митингующих;

использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры к участникам беспорядков;

маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например краской;

использовать беспилотники, но для чего именно – нардепы указывают очень обобщенно. Таким образом, их могут использовать для наблюдения за митингующими.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Наказание будет касаться работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады Украины продлили срок прохождения повторной ВЛК для ограниченно годных. Теперь сделать это граждане должны до 5 июня.

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