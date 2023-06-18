В НАТО заявили, чего ждать Украине на саммите в Вильнюсе

Страны-партнеры Украины предоставят нам новый пакет помощи на Вильнюсском саммите НАТО (11-12 июля). Этот пакет должен приблизить Украину к стандартам Североатлантического альянса в течение нескольких лет.

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Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии немецкому изданию Welt. Он также высказался о необходимости "активировать политические связи". Деталей о том, какие конкретно решения он имеет ввиду, нет.

Журналисты написали, что о "турбоприсоединении" Киева к Альянсу речь пока то не идет.

Так, Столтенберг подтвердил, что будущее страны – в НАТО. "Но сейчас приоритетом для Украины является самоутверждение в качестве суверенного и независимого государства – иначе нет возможности обсуждать членство", – сказал генсек.

Он подчеркнул важность обеспечения прочного мира в Украине. Чтобы, когда война закончится, "были надежные механизмы безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, и разорвался цикл российской агрессии".

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) нашему государству предложат вариант сотрудничества, о котором Киев еще не знает и по которому все еще ведутся переговоры.

– 15 июня депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, в которой призвали страны НАТО пригласить Украину в Альянс.

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