В НАТО в частном порядке сообщили России, что готовы сбивать ее самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства – Bloomberg

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии предупредили Кремль, что НАТО готово с полной силой ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в том числе сбивать российские самолеты. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, на напряженной встрече в Москве, которая состоялась на этой неделе, британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность относительно вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в Эстонию 19 сентября.

После этой встречи чиновники пришли к выводу, что это нарушение эстонского воздушного пространства было преднамеренной тактикой, которую приказали осуществить российские командиры.

Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию с Европой

Собеседники издания отметили, что на переговорах в Москве российский дипломат сказали европейцам, что вторжение в воздушное пространство НАТО якобы были ответом на украинские атаки по временно оккупированному Крыму.

В Кремле заявили, что эти атаки были бы невозможными без поддержки Альянса, поэтому Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию, в которой участвуют европейские страны.

Источники издания также рассказали, что во время этих переговоров представители российской стороны много записывали. Учитывая это и европейские дипломаты предположили, что россиянам было поручено предоставить подробный отчет о позиции НАТО высшему командованию.

В немецком правительстве подтвердили изданию, что встреча действительно состоялась, и что на ней европейские послы заявили Москве, что вторжения в воздушное пространство НАТО должны прекратиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в России сделали громкое заявление с угрозами НАТО. Посол РФ во Франции Алексей Мешков сказал, что любое сбитие российского самолета силами НАТО может стать началом масштабного военного конфликта.

