'Это будет война': российский дипломат предостерег НАТО от сбивания самолетов РФ где угодно

Посол России во Франции Алексей Мешков в очередной раз сделал громкое заявление с угрозами. Он сказал, что любое сбитие российского самолета силами НАТО может стать началом масштабного военного конфликта.

С таким комментарием дипломат выступил в эфире французской радиостанции RTL. Мешков заявил, что самолеты Североатлантического альянса "довольно часто" нарушают воздушное пространство России, однако обычно их не сбивают.

По его мнению, даже один инцидент с применением силы против российского борта в воздушном пространстве НАТО может быть расценен Москвой как прямое объявление войны.

"Это будет война", – сказал он.

Стоит отметить, что североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. Три российских самолета МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве более десяти минут, после чего НАТО подняло свои самолеты для перехвата и сопровождения нарушителей за пределы территории страны.

Только за последние две недели Совет уже второй раз собирался из-за нарушения воздушного пространства союзных государств: 10 сентября Россия применила беспилотники против Польши, а также подобные инциденты произошли в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии. НАТО выражает полную солидарность со странами, чьи границы были нарушены.

Напомним, Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей, F-35A, способных нести ядерные бомбы. Эстонский министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что его страна готова "открыть двери перед своими союзниками".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был вовсе не случайным.

