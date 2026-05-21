'Москва становится нервной': еврокомиссар объяснил, что кроется за запугиванием Россией стран Балтии

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия усиливает давление на страны Балтии из-за поддержки Украины. По его словам, Кремль использует тактику запугивания, пытаясь заставить регион сомневаться в дальнейшей помощи Киеву и увеличении оборонных расходов.

Интервью Кубилюса опубликовало издание The Guardian. Еврокомиссар подчеркнул, что Москва "становится нервной" из-за ситуации на фронте в Украине и, как он выразился, "радикализирует свои гибридные атаки против стран Балтии". Он также призвал Европейский Союз активнее поддерживать государства восточного фланга.

Напряжение в регионе

Кубилюс, который ранее возглавлял правительство Литвы, заявил, что российский диктатор Путин своими заявлениями в адрес Балтии пытается повлиять на политические настроения внутри этих стран. По словам еврокомиссара, Кремль хочет, чтобы в регионе начали сомневаться в необходимости поддержки Украины и финансирования обороны.

Он подчеркнул, что ответ Европы должен быть четким и последовательным. Речь идет, в частности, об увеличении расходов на оборону и дополнительной поддержке восточных членов ЕС. И, похоже, именно этого сейчас больше всего добиваются страны Балтии на уровне Брюсселя.

Проблема с дронами

Отдельно Кубилюс прокомментировал ситуацию с украинскими беспилотниками, которые после потери управления или из-за работы систем радиоэлектронной борьбы могут случайно попадать в воздушное пространство соседних государств. По его словам, политическое руководство стран Балтии уже контактирует с Украиной относительно таких случаев.

Еврокомиссар подчеркнул, что пограничные государства должны срочно укреплять системы обнаружения дронов и реагирования на них. Он признал, что нынешние возможности остаются недостаточными. В частности, в Литве, по его словам, иногда возникает путаница даже относительно того, был ли зафиксирован беспилотник.

"Возможности обнаружения пока не достигают такого уровня. Установленная радиолокационная система хорошо показывает вражеские истребители или ракеты, но не очень хорошо обнаруживает беспилотники", – сказал Кубилюс.

Он добавил, что после обнаружения дронов странам также нужны "экономически эффективные средства" для их уничтожения. По словам еврокомиссара,модернизация таких систем сейчас становится одним из ключевых вопросов безопасности для всего восточного фланга ЕС.

Что предшествовало

Утром 7 мая в нефтехранилище на территории латвийского Резекне врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны России. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

В то же время 19 апреля Эстония впервые применила оружие против беспилотника, который нарушил ее воздушное пространство. Впоследствии министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что над территорией Эстонии был сбит украинский беспилотник, а ранее официальный Таллинн попросил Киев улучшить работу над дронами.

А в Литве вечером в воскресенье, 17 мая, нашли беспилотник, который упал в селе Утенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Литве 20 мая объявляли воздушную тревогу из-за подозрительного дрона. Он приближался к границе страны со стороны Беларуси, из-за этого в небо поднимали авиацию, самолеты патрулировали воздушное пространство в Балтийском регионе.

