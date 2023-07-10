На саммите НАТО в Вильнюсе готовятся принять совместную декларацию с обязательствами государств по Украине – FT

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля государства-члены могут подписать многостороннюю декларацию, касающуюся помощи Украине. Кроме того, Североатлантический альянс может повысить статус существующей комиссии НАТО-Украина уровня совета.

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Такое предположение сделало Financial Times, ссылаясь на собственные анонимные источники. Отметим, что официальных данных о плане саммита пока что нет.

Собеседники FT сообщили, что страны-партнеры Украины сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Также Киеву предоставят гарантии, касающиеся подготовки военных западными союзниками, обмена разведданными, помощи в реформах оборонной политики.

Повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня совета даст Киеву равное место за столом переговоров с членами Альянса и позволит созывать встречи для "кризисных консультаций", считает издание.

Отмечается, что это повысит и краткосрочную, и долгосрочную безопасность, а также подготовит страну к присоединению к НАТО. Однако не все довольны этим решением.

Среди скептиков – премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она и ряд других политиков предупреждает, что такие гарантии "размывают картину" и отвлекают внимание от полноправного членства Украины в военном блоке. Каллас любит шутить, что для человека, для которого английский язык не является родным, "заверения", "обязательства" и "гарантии" могут сойти за синонимы, тогда как можно полагаться только на статью 5.

В издании напомнили, что Запад и даже Россия уже давали Украине обещания на бумаге. Это подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, который в 2014 и 2022 годах показал, что он ничего не значит.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Вашингтоне объяснили, что может включать "израильская модель" гарантий безопасности для Украины.

– Президент США Джо Байден заявлял, что Украина пока что не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы война, развязанная Россией, закончилась. В то же время он заверил, что Штаты будут продолжать помогать Украине, как они делают это для Израиля.

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