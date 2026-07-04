В Москве отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Зеленского о возможной встрече с Путиным в Константиновке. Он повторил ложные утверждения российской стороны о якобы полном контроле армии РФ над городом и заявил, что украинскому президенту стоит приехать в Москву.

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С соответствующим заявлением Песков выступил во время общения с российскими пропагандистами. Комментируя слова Зеленского, он сказал: "Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Россию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей России является Москва, а не Константиновка".

Пресс-секретарь Кремля также заявил, что Константиновка якобы "полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации". По его словам, российские военные якобы докладывали Владимиру Путину из города, а подтверждением этого он назвал кадры, снятые разведывательными беспилотниками.

Кроме того, Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву,"как только будет готов принять важные ответственные решения". При этом он не ответил на слова украинского президента о возможности личной встречи именно в Константиновке.

"Россия будет продолжать СВО", – сообщил Песков.

Позиция Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы захвате Константиновки. Он заявил, что если город действительно находится под контролем России, то российский президент мог бы приехать туда для личной встречи.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", – сказал Зеленский.

Данные Генштаба

В то же время украинские военные опровергают заявления Кремля о якобы полном контроле над Константиновкой. По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, контроль Сил обороны над городом подтверждают данные автоматизированной системы управления "Дзвін" и системы ситуационной осведомленности DELTA.

Подразделения 19-го армейского корпуса продолжают оборонительную операцию как в пределах города, так и на подступах к нему. Командир корпуса Александр Бакулин в комментарии Hromadske также подтвердил, что украинские военные действуют по всей территории Константиновки.

"Противник в Константиновке есть. Он организован, но это отдельные точки, где находятся по одному-двум военнослужащим, которых мы по мере обнаружения уничтожаем", – отметил Бакулин.

Бои за Константиновку: последние новости

Вечером 3 июля Кремль распространил заявление о якобы полном захвате Константиновки. Во время совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска взяли город под полный контроль.

После этого Путин поблагодарил российских военных за "героизм" и назвал это, по его словам, "важным этапом в уничтожении Славяно-Краматорско-Константиновского укрепленного района ВСУ".

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что встреча Путина с российскими командирами вечером 3 июля могла быть организована с целью оказания влияния на освещение войны западными СМИ в выходные, в частности накануне празднования Дня независимости США.

Однако украинские военные опровергли заявление российского диктатора. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что город остается под контролем Сил обороны Украины, а информация Кремля не соответствует действительности.

Как отметил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев, данные автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ "Дзвин" и системы DELTA свидетельствуют о том, что по состоянию на 4 июля 2026 года Константиновка находится под контролем украинских Сил обороны.

Ковалев добавил, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему. В то же время он подтвердил, что российским войскам иногда удается прорываться небольшими пехотными группами, однако украинские военные удерживают оборону и проводят контрдиверсионные мероприятия.

"В течение 3 июля на указанном направлении противником было совершено 11 штурмовых действий, при этом успеха достигнуто не было. Враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", – отметил Ковалев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В числе убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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