Зеленский предложил Путину встречу в Константиновке: в чём суть

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

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Глава государства отметил, что информация о якобы захвате российскими войсками Константиновки на Донбассе – неправдива. Об этом Владимир Зеленский сообщил после телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, Зеленский заявил, что российский президент накануне Дня независимости США решил "соврать миру и президенту Америки" относительно реальной ситуации на фронте.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну", — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что, по его словам, Путин "фронт не перейдет", а реальная ситуация на поле боя существенно отличается от заявлений российского руководства.

Бои за Константиновку: последние новости

Вечером 3 июля Кремль распространил заявление о якобы полном захвате Константиновки. Во время совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска взяли город под полный контроль.

После этого Путин поблагодарил российских военных за "героизм" и назвал это, по его словам, "важным этапом в уничтожении Славяно-Краматорско-Константиновского укрепленного района ВСУ".

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что встреча Путина с российскими командирами вечером 3 июля могла быть организована с целью оказать влияние на освещение войны западными СМИ в выходные, в частности накануне празднования Дня независимости США.

Однако украинские военные опровергли заявление российского диктатора. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что город остается под контролем Сил обороны Украины, а информация Кремля не соответствует действительности.

Как отметил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев, данные автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ "Дзвин" и системы DELTA свидетельствуют о том, что по состоянию на 4 июля 2026 года Константиновка находится под контролем украинских Сил обороны.

Ковалев добавил, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему. В то же время он подтвердил, что российским войскам иногда удается прорываться небольшими пехотными группами, однако украинские военные удерживают оборону и проводят контрдиверсионные мероприятия.

"В течение 3 июля на указанном направлении противником было совершено 11 штурмовых действий, при этом успеха достигнуто не было. Враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", – отметил Ковалев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В числе убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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