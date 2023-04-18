Белый дом – о заявлениях президента Бразилии про войну в Украине: повторяет пропаганду РФ и Китая

В администрации главы Штатов Джо Байдена раскритиковали очередное заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о войне в Украине. Бразильский лидер сказал, что Вашингтон должен отказаться от военной помощи Украине, а в войне якобы заинтересованы Путин и Зеленский. В Белом доме в ответ на это сказали, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, слова которого процитировало издание NDTV, отметил, что страна совершенно не обращает внимание на факты.

"В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты", – заявил Кирби.

Он добавил, что у Вашингтона нет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться положить конец войне в Украине". Однако война может закончится прямо сейчас, если российский диктатор Путин выведет свои войска из украинских городов.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин прекратит нападать на Украину и выведет свои войска", – добавил американский чиновник.

Также он отметил, что комментарии Бразилии о том, что Украина должна "уступить" России аннексированный Крым, "являются ошибочными, особенно для такой страны, как Бразилия, которая проголосовала за соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности (в ООН)".

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Пекин и переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

Такое заявление перекликается с линией, часто используемой Москвой и Пекином, которые пытаются обвинять Запад в войне, начатой Россией с целью захватить страну и свергнуть демократически избранное правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луис Инасио Лула да Силва сказал, что войну России против Украины якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создание группы посредников по образцу G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

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