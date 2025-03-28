"Это признание Украины колонией": экономист назвал "красные линии", пересекшие США в соглашении о ископаемых

Проект соглашения о полезных ископаемых, который Украина получила из Белого дома, может сделать страну колонией США. Чтобы этого не произошло, украинские власти мои проработать с американской администрацией все "красные линии" – в частности признание экономической помощи, предоставлявшейся в 2022-2024 годах, долгом и контроль США над доходами от ископаемых, которые сегодня добываются в Украине.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отмечает, что отношения Украины и США должны основываться на взаимных интересах и взаимной выгоде, а не на эксплуатации.

"Документ в том виде, в каком он сейчас, подписывать нельзя категорически. Это, по сути, признание Украины как колонии Соединенных Штатов Америки. Этого точно не будет, общество не воспримет. И я думаю, что президент, несмотря на желание все-таки каким-то образом найти общий язык с Трампом, подписывать этот документ не будет", – сказал Пендзин.

Впрочем, экономист уверен, что украинской стороне удастся внести свои правки в проект соглашения, чтобы оно отвечало национальным интересам. "Имеем такой 60-страничный документ, который предоставлен американцами, который надо очень-очень серьезно дорабатывать", – добавил он.

Эксперт объяснил, что украинские власти должны отстаивать свои "красные линии" в интересах. Самая главная из них – это признание долгом всех грантовых поступлений США.

"Первая красная линия – признание этих денег долгом Украины. Украина на это никогда не пойдет. Но в том согласованном варианте был готов к подписанию тогда, когда Зеленский уехал в США и не состоялось подписание, там эта красная линия проконтролирована... Там было четко указано, что речь идет исключительно о новых поступлениях", – отметил Олег Пендзин.

Кроме того, в предыдущей версии соглашения прописывалось, что американо-украинский фонд будет наполняться только по доходам от ресурсов, которые будут добываться в будущем. В полученном недавно документе указываются все минеральные ресурсы – и имеющиеся, и разведанные в будущем.

"Вторая красная линия – это распространение американского вето, американских позиций по поступлению средств в этот фонд. Распространение контроля этого фонда над полезными ископаемыми, которые уже сегодня добываются, сегодня формируют доходную часть государственного бюджета Украины через рентные платежи. В планируемом к подписанию рамочном соглашении было четко указано, что средства, которые будут направлены в фонд, не будут затрагивать рентные платежи, поступающие сегодня в качестве доходной части государственного бюджета", – говорит Пендзин.

Экономист отмечает, что Белый дом прислал в Украину совершенно новый формат соглашения, где все "красные линии" Киева были возвращены.

"Есть моменты, которые вызывают удивление, но это наши партнеры, и мы будем с ними работать дальше, будем их убеждать, будем показывать, что являются красными линиями для Украины, и чего Украина никоим образом не подпишет. Никто не давал право делать из Украины колонию, причем в самом худшем варианте XVII и XVIII столетия, я извиняюсь", – отметил Пендзин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина не станет сразу подписывать соглашение о полезных ископаемых, которое разработали в администрации президента США Дональда Трампа. Как пояснила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, сейчас на Банковой формируют свое предложение в ответ, чтобы достичь консенсуса с Белым домом.

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