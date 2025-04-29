В Кремле заявили об интересе к мирным переговорам с Украиной, но вспомнили о 'нюансах': о чем идет речь

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы заинтересована в мирном "урегулировании" войны против Украины. В то же время он назвал невозможным предложенное президентом Владимиром Зеленским прекращения огня на 30 дней, пока не будут урегулированы "все нюансы".

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Соответствующее заявление Песков озвучил в разговоре с российскими пропагандистами во вторник, 29 апреля. Он пожаловался, что Киев не отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на три дня по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

При этом Песков заявил, что предложенное Украиной прекращение огня на 30 дней якобы невозможно "без урегулирования всех нюансов".

"Здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", – заявил он.

При этом пресс-секретарь Путина обвинил Зеленского в манипуляции, заявив, что президент Украины якобы уходит "от прямого ответа" на предложение о трехдневном перемирии.

По словам Пескова, якобы именно Путин "проявил жест доброй воли", предложив прекратить огонь к 9 мая, однако "реакции от киевского режима" в Кремле "не услышали".

Поэтому Москве "пока трудно понять", собирается ли Киев "к этому присоединяться или нет".

"Я бы сказал, что, скорее, манипуляция – это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция", – пожаловался спикер Кремля.

В то же время он выдал, что интересы выхода на мирные переговоры для РФ якобы "первичны", когда пропагандисты спросили его о "легитимности" президента Зеленского.

По словам Пескова, Москва "ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования".

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 28 апреля, Путин объявил о временном прекращеним огня с 7 по 11 мая якобы "исходя из гуманитарных соображений".

Со своей стороны Зеленский назвал манипуляцией предложение Путина и заявил о необходимости не менее 30-дневного прекращения огня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что, если РФ хочет мира, необязательно ждать до 8 мая, а настоящим предложением, "а не просто для парада", было бы прекратить огонь на 30 дней.

Напомним, ранее Путин объявлял перемирие на Пасху, которое должно было длиться один день. Однако, по словам Зеленского, оккупанты во время Светлого Христова Воскресения 20 апреля нарушили его 2 тыс. раз.

По оценке аналитиков ISW, очередное одностороннее "перемирие" Путина – это еще одна попытка РФ держать легитимные переговоры в заложниках, чтобы обеспечить дополнительные уступки от Украины и США.

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