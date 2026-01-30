В Кремле заявили, что готовы не бить по Украине "по просьбе Трампа", и назвали срок

В Кремле подтвердили, что Москва согласилась "воздержаться от ударов по Украине" по просьбе президента США Дональда Трампа. Так, мол, агрессор стремится "создать благоприятные условия для переговоров".

Видео дня

Мораторий действует до 1 февраля. Об этом заявил представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Что сказал Песков

Российские СМИ днем 30 января синхронно начали сообщать, что в Кремле подтвердили энергетическое перемирие между Украиной и РФ. Ссылались они при этом на Пескова.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", – сказал он.

Москва же, как следует из сообщений, на просьбу Трампа ответила согласием.

Интересно, что, якобы продемонстрировав "уважение" Москвы к Трампу, Песков умудрился выставить главу Белого дома в не совсем благоприятном свете. По словам спикера Путина, президент США якобы просил прекратить удары "на неделю, до 1 февраля" – тогда как с 30 января до этой даты остается не семь, а всего трое суток. И ни в ночь на 30-е, ни в предыдущие дни наносить удары по украинским городам и селам, в частности, и по энергообъектам Россия не прекращала.

Сам Трамп действительно накануне хвастался тем, что якобы смог убедить Путина на неделю прекратить атаки – и подчеркивал, что на эту неделю в Украину возвращаются особенно сильные морозы .

"Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", – заявил 29 января президент США.

Однако, судя по кремлевским "дедлайнам", отказываться от террора во время аномальных холодов Россия не собирается. Синоптики прогнозируют, что с 1 февраля столбики термометров в Украине ночью будут опускаться ниже отметки -20 градусов – и дальше мороз будет только усиливаться. Поэтому, вероятно, именно этим и объясняется, что Песков, который в четверг отказывался комментировать якобы объявленный "энергетический мораторий", в пятницу ограничил его действие 1 февраля.

Российские пропагандисты тем временем заявляли, что приказ о якобы запрете ударов "по любым целям в Киеве и области" и по энергетике в остальных украинских регионах должен был действовать до 3 февраля.

"Когда именно соглашение вступило в силу — неясно, но российская сторона в частном порядке извинилась за удар по Одессе и по пассажирскому поезду в Харьковской области в ночь на 28 января. В результате атаки погибло пять человек. Российские переговорщики объяснили произошедшее тем, что не до всех подразделений армии дошел приказ воздержаться от огня", – пишет российское оппозиционное издание "Важные истории".

Впрочем, "широкий шаг" РФ никак не помешал оккупантам ночью устроить новую атаку – среди последствий которой, в частности, фиксировалось и дальнейшее ухудшение ситуации с украинской энергетикой: на украинские города и села ночью летели одна баллистическая ракета и 111 ударных дронов.

Ранее OBOZ.UA писал, что вечером в четверг Зеленский поблагодарил Трампа за усилия для остановки российских обстрелов. Так глава государства отреагировал на заявление президента США о "недельном моратории" на удары РФ по украинской энергетике.

А уже утром в пятницу глава государства объяснил, было ли заключено энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!