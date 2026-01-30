Морозы достигнут 30 градусов: синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине

Уже 30 января в Украине начнется похолодание, которое постепенно охватит все регионы и приведет к значительным морозам в начале февраля. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -30 градусов в ночные часы в отдельных областях, а пик холодов ожидается с 1 по 4 февраля.

Видео дня

О погодных изменениях сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отметила, что похолодание начнется уже 30 января, а самые низкие температуры прогнозируют в северных регионах Украины, включая Киев.

Прогнозы синоптика

Наталка Диденко обратила внимание, что 30 января днем температура в большинстве областей снизится до -2-8 градусов. Теплее будет оставаться на юге и юго-востоке, где ожидают +1+5 градусов. Осадки прогнозируют преимущественно на Левобережье в виде мокрого снега и дождя, а в северной части местами будет идти снег.

В Киеве 30 января температура воздуха снизится до -5-8 градусов. Синоптик предостерегла, что после относительно теплой погоды возможно образование гололеда. Также в пятницу есть вероятность небольшого снега и усиления северо-восточного ветра.

Пик морозов в феврале

По прогнозу, с 1 по 4 февраля похолодание усилится и охватит всю территорию Украины. В ночные часы температура воздуха может снижаться до -20-28 градусов, а иногда и ниже. Самой морозной будет северная часть страны, включая столицу. В Киеве пик морозов ожидается 1-2 февраля.

Украинский гидрометеорологический центр в своем официальном Telegram-канале сообщил, что 1-3 февраля на Киевщине и в Киеве прогнозируют снижение температуры в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы. Ночью температура по области будет достигать -20-27 градусов, в Киеве – до -20-25 градусов, а местами возможны морозы до -30 градусов. Объявлен III уровень опасности, красный. Днем температура составит -15-22 градуса.

Синоптики отмечают, что с 4-5 февраля, начиная с запада и юго-запада, ожидается постепенное ослабление морозов. В то же время сложные погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных предприятий, а также привести к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта. Прогнозы будут уточняться ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аномальных погодных условий по всей Украине повреждены линии электропередачи и связи на железной дороге, из-за чего часть участков перевели на аварийный режим, а движение обеспечивают резервные тепловозы. Наибольшие задержки фиксируют у поездов Одесского направления: от 6 до 8 часов. В частности, рейс Одесса – Ужгород отстал от графика более чем на 8 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!