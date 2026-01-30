'Нет никаких секретов': Зеленский объяснил, было ли заключено энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Установление энергетического перемирия между Россией и Украиной было инициативой Соединенных Штатов и лично главы Белого дома Дональда Трампа. Вопрос деэскалации с обеих сторон о прекращении дальнобойных ударов американская делегация подняла на переговорах в ОАЭ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он назвал такое решение не договоренностью, а возможностью, подчеркнув, что Украина будет реагировать на такие действия по принципу зеркальности.

"На встрече в Абу-Даби обсуждались различные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. Я не знаю, говорили ли они с Россией. Наверняка говорили. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации – с обеих сторон демонстрировать те или иные шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии. Наша переговорная группа позвонила мне, чтобы проконсультироваться. Я сказал, что мы будем придерживаться зеркального отношения к таким шагам", – сказал глава государства.

Украина поддерживает деэскалацию и ожидает сигнала от России

Он подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны и готова к деэскалации и в случае прекращения ударов со стороны России мы также воздержимся от соответствующих действий.

"Сейчас это инициатива американской стороны и лично президента Соединенных Штатов. И мы можем считать, что это возможность, а не договоренность. А будет это работать или не будет, и что будет работать, – я не могу вам пока сказать", – пояснил Зеленский.

По его словам, сейчас никаких официальных договоренностей о прекращении огня не существует, а прямого диалога или непосредственных соглашений по этому вопросу между Украиной и Россией не было. В то же время если Москва восприняла сигнал американской стороны, так же как и Киев, позже можно будет увидеть определенный результат и дать ему оценку.

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, – мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и т.д.", – сказал президент.

Он убежден, что даже проведение диалога в трехстороннем формате можно рассматривать как определенный шаг в направлении деэскалации, хотя оценка реальных результатов таких действий остается открытой.

"Готовы ли мы – мы сразу реагируем, что мы готовы. Это политика, которую мы для себя выбрали чуть меньше года назад. Много звучало еще в прошлом году во время встреч в Саудовской Аравии о прекращении огня. Мы тогда были готовы к этому. Американская сторона этого хотела. Мы тогда выбрали формат такой работы: все реальные деэскалационные шаги поддерживаем и последовательно это демонстрируем. Чтобы никто нас не смог обвинить, что мы тормозим процесс движения к миру или инициативы Соединенных Штатов. Но тогда были негативные ответы России относительно таких деэскалационных шагов. Посмотрим, как теперь", – резюмировал украинский лидер.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский отверг возможность личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Он подчеркнул, что Кремль придумывает различные отговорки по типу абсолютно нереалистичных "приглашений в Москву".

