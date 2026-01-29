Трамп заявил, что лично попросил Путина не обстреливать Киев: в Украине об этом ничего не знали

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Путину с просьбой воздержаться от обстрелов Киева и других украинских городов. По его словам, договоренность касалась периода экстремальных холодов и должна была действовать в течение недели.

Заявление прозвучало в четверг, 29 января, в Вашингтоне во время заседания американского правительства. Трамп рассказал об этом во время открытой части заседания кабинета министров США. Он пояснил, что инициировал разговор из-за погодных условий и ситуации с морозами в Украине.

"Из-за холодов, морозов, у них такая же погода, как у нас, я персонально попросил Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Там не просто холодно, там очень холодно. Рекордные холода. И Путин согласился этого не делать", – сказал президент США.

Разговор во время морозов

Американский президент отметил, что решение российского лидера стало для многих неожиданным. По его словам, многие советовали ему не звонить диктатору Путину, предполагая, что просьба останется без ответа. Но, как заявил Трамп, договоренность все же была достигнута, и он оценил это как положительный результат.

Он также добавил, что в Украине к этой информации отнеслись с недоверием. По словам Трампа, украинцы почти не поверили, что такая договоренность действительно существует, но в то же время были рады самому факту.

Заявление в деталях

Трамп подчеркнул, что в условиях сильных морозов дополнительные удары по городам могли бы существенно осложнить ситуацию для гражданского населения. "На фоне всего, что происходит, им сейчас не нужны ракеты, которые летят по их городам", – сказал он.

Президент США охарактеризовал погодные условия в Украине как рекордно холодные и сравнил их с зимней погодой в Соединенных Штатах. По его словам, договоренность носила временный характер и касалась именно периода холодов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и области в начале февраля снова вернется настоящая зимняя погода с сильными морозами. Ожидается, что местами температура воздуха опустится до -30°С. Объявлен III уровень опасности, красный.

