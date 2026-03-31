В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы должен выйти на мирные договоренности вовремя, иначе впоследствии это придется делать "за более высокую цену". Кроме того, россияне пожаловались на удары по объектам критической инфраструктуры на территории РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, украинская сторона стремится достичь прекращения огня "в любом виде", в том числе и возможном "пасхальном".

Песков утверждает, что ситуация на фронте складывается не в пользу для Украины. Пресс-секретарь продолжает заявлять, что оккупанты, якобы, продвигаются вдоль всей линии фронта.

Отдельно спикер Кремля назвал "террористическими" удары ВСУ по объектам на территории России. Он заявил, что критическая инфраструктура РФ защищена, однако гарантировать ее полную безопасность невозможно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре России при условии полного отказа РФ от атак на украинскую энергетику. Он подтвердил обсуждение с ближневосточными партнерами возможных каналов коммуникации с Москвой.

