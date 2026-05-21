Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Видео

Катя Помазан
Новости. Общество
Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого, оригинал которой был потерян после битвы под Берестечком и впоследствии оказался в Швеции как военный трофей. Символическую реликвию министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи вручили во время его официального визита в Королевство Швеция.

Договоренность о создании и передаче реплики была достигнута еще в прошлом году во время встречи с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард в Ужгороде. О передаче сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", – отметил глава МИД.

Передача хоругви продолжает реализацию инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

Известно, что после битвы под Берестечком в 1651 году оригинальная хоругвь была потеряна. Во время Северной войны реликвия попала в Швецию как военный трофей и с тех пор хранится в коллекции Музея шведской армии.

В МИД Украины поблагодарили Швецию, Музей шведской армии и шведских мастеров за создание аутентичной реплики уникального исторического артефакта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Архикафедральный собор святого Юрия во Львове 26 марта 2025 года вернулась реликвия, которую много лет считали утраченной. Это кресло митрополита Андрея Шептицкого. Найти и вернуть уникальную историческую реликвию УГКЦ удалось благодаря усилиям украинских военных.

