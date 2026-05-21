Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Видео

Швеция передала Украине уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого, оригинал которой был потерян после битвы под Берестечком и впоследствии оказался в Швеции как военный трофей. Символическую реликвию министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи вручили во время его официального визита в Королевство Швеция.

Договоренность о создании и передаче реплики была достигнута еще в прошлом году во время встречи с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард в Ужгороде. О передаче сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", – отметил глава МИД.

Передача хоругви продолжает реализацию инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

Известно, что после битвы под Берестечком в 1651 году оригинальная хоругвь была потеряна. Во время Северной войны реликвия попала в Швецию как военный трофей и с тех пор хранится в коллекции Музея шведской армии.

В МИД Украины поблагодарили Швецию, Музей шведской армии и шведских мастеров за создание аутентичной реплики уникального исторического артефакта.

