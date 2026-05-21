Исландия и Норвегия могут вступить в Евросоюз: как это поможет Украине на пути евроинтеграции

Пока украинские дипломаты активно работают на пути европейской интеграции Украины, похожие процессы, но со своими нюансами, происходят на другом конце Европы. Речь идет об Исландии, которая с начала весны этого года готовится провести национальный референдум, где будет решаться вопрос о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отметив, что сейчас перед исландским народом стоит "важное решение относительно будущего", и подчеркнула, что Исландия уже является сильным и надежным партнером Евросоюза.

Исландия прошла непростой путь к референдуму

Впервые правительство Исландии подало заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года после того, как страна испытала серьезный финансовый кризис. Несмотря на три года переговоров, несколько важных вопросов остаются нерешенными, включая совместную политику в области рыболовства. 22 февраля 2013 года правящие партии Исландии согласились официально отозвать заявку на членство без предварительного проведения референдума. С марта 2022 года дискуссии о референдуме о вступлении в ЕС Исландии были возобновлены. Но только в конце февраля 2026 года вопрос наконец-то был решен успешно.

Такая срочность является результатом геополитических потрясений, в частности из-за повышения тарифов, введенных Соединенными Штатами на исландские товары, и неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

6 марта 2026 года премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что ее правительство согласилось провести референдум 29 августа 2026 года, отметив, что в случае положительного ответа на референдуме, переговоры о вступлении в ЕС могут начаться до конца 2026 года.

Поддержка евроинтеграции в Исландии растет, хотя не безусловной

Как сообщают исландские медиа, вопрос, выносимый на референдум, будет звучать следующим образом: следует ли продолжать переговоры о членстве Исландии в Европейском Союзе? При этом, варианты ответов будут следующими:

1. Да, продолжить переговоры о членстве Исландии в Европейском Союзе.

2. Нет, не продолжать переговоры о членстве Исландии в Европейском Союзе.

Интересно, что в начале 2013 года поддержка избирателей присоединения к Европейскому Союзу составляла 25%, а позже уже 67,5% исландцев поддерживали проведение референдума о продолжении переговоров о вступлении. Решение правительства отозвать заявку Исландии на членство без референдума привело к протестам и по состоянию на 28 февраля 2014 года "за" было уже 82% исландцев.

Опрос Gallup, проведенный в начале российского вторжения в Украину в 2022 году показал, что исландцы (47%) поддерживают присоединение к Европейскому Союзу. По состоянию на начало марта 2026 года опрос того же Gallup демонстрирует 52% поддержки вступления в ЕС.

Исландия и ЕС уже подписали соглашение в сфере безопасности и обороны

Также стоит упомянуть, что 18 марта 2026 года Исландия и Европейский Союз подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, что стало важным шагом Исландии в направлении сближения с Евросоюзом.

Заключенное соглашение не содержит четких безопасностных и финансовых обязательств для обеих сторон и является скорее декларацией намерений по отдельным аспектам сотрудничества в сфере безопасности. Так, согласно с его условиями, предусматривается ежегодный специализированный диалог по вопросам безопасности и обороны на уровне должностных лиц, в том числе возможное приглашение Исландии на встречи высокого уровня с ЕС, а также специальные консультации и обмен информацией в рамках действующей системы безопасности.

Соглашение подчеркивает стратегическое значение Арктики и Северной Атлантики и предусматривает усиление регулярных консультаций о состоянии дел в регионе, в частности по устойчивости, гражданской готовности, защите критической инфраструктуры, включая критически важную морскую и подводную, а также обмен опытом и данными о гибридных и киберугрозах.

Исландский референдум должен подтолкнуть Норвегию к возвращению к евроинтеграции

Кроме того, стоит обратить внимание на материал издания Politico, которое прямо отмечает, что августовский референдум в Исландии относительно новых переговоров о вступлении в ЕС даст Норвегии шанс вернуть этот вопрос в свою политическую повестку дня. Норвегия и Исландия имеют схожие отношения с Евросоюзом – обе страны глубоко интегрированы в единый рынок, но без полноценного членства, что устраивает многих граждан этих государств. Однако, если Рейкьявик вступит в ЕС, это не только повлияет на устоявшиеся институты и торговые рамки, но и оставит Осло гораздо более изолированным, поэтому проевропейский лагерь Норвегии считает, что это предоставит редкое окно возможностей для возобновления дискуссии для вступления.

Стоит вспомнить, что как член Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Шенгенской зоны и ее участие в более сотни двусторонних соглашений с Евросоюзом, Норвегия уже тесно связана с блоком экономически, ежегодно платит сотни миллионов евро в виде сборов и взносов. Следовательно, двухэтапное голосование в Исландии может служить моделью и для Норвегии – вместо того, чтобы голосовать за вступление только в конце процесса, исландцы сначала будут решать, стоит ли вообще возобновлять переговоры.

Поэтому можно сделать вывод, что активизация процессов евроинтеграции со стороны Исландии и Норвегии придаст довольно сильный положительный импульс евроинтеграционным стремлениям Украины, которая уже долго идет по этому пути. Стоит вспомнить, что последние расширения Евросоюза происходили путем принятия сразу нескольких стран, как это было в 2004 и 2007 году.

Поэтому Украина должна активизировать евроинтеграционные усилия, чтобы иметь возможность оказаться в одной "команде на вступление" вместе с Исландией и Норвегией, если граждане этих стран проголосуют за интеграцию в Евросоюз.