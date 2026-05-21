Усю программу приема путина в Пекине нужно рассматривать исключительно сквозь призму китайских традиций.

Та самая программа концерта, которой сейчас, захлебываясь от восторга, так хвастаются z-блогеры (мол, смотрите, как нашего же уважают!), — это, на самом деле, АБСОЛЮТНЫЙ ШЕДЕВР китайской дипломатии.

Дипломатии, которая уходит корнями в конфуцианскую концепцию "Ли-Юэ" (Ритуал и Музыка).

В Древнем Китае прекрасно понимали: правильная музыка гармонизирует государство, а выбор репертуара для приема иностранных послов или, скажем прямо, вассалов в рамках трибьютной системы — четко указывал на их МЕСТО В ПИЩЕВОМ ЛАНЦЮЗЕ и истинное отношение к ним Императора.

Пекин и сегодня блестяще продолжает эти имперские традиции.

Программа, исполненная военным оркестром НОАК для путина, — это вам не просто приятный культурный фон под утку по-пекински.

Это тончайший, издевательский и абсолютно БЕЗЖАЛЬНЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ШИФР. Давайте просто пройдемся по плейлисту, который товарищ Си заботливо составил для своего дорогого гостя:

"Половецкие танцы" (из оперы "Князь Игорь").

Сюжет, если кто забыл, предельно символичен. Русский князь терпит сокрушительное поражение, попадает в плен к восточному властителю — хану Кончаку. И тот, с барского плеча демонстрируя свое абсолютное могущество и снисходительность, устраивает для пленника роскошные танцы. Китайский лидер буквально рисует мизансцену: ты — ЗАВИСИМЫЙ ГОСТИЦ на Востоке, а я — хан, который решает твою судьбу и пока что готов тебя немножко развлечь.

"Рассказ царевича Календера" (из сюиты "Шехерезада").

Календеры на Востоке — это, на минуточку, странствующие ДЕРВИШИ-ЖЭБРАКИ, которые живут милостыней. В сказке принц теряет свое богатство, власть и вынужден скитаться по миру с протянутой рукой. Более точного, язвительного и УНИЗИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ правителя россии, приехавшего в Пекин выпрашивать экономические крохи и технологии, придумать просто физически невозможно.

"Танец маленьких лебедей".

Ну это, господа, уже АБСОЛЮТНЫЙ ШЕДЕВР политического троллинга, браво! На всем нашем несчастном постсоветском пространстве балет "Лебединое озеро" — это железобетонный маркер государственного переворота, смерти вождя и краха системы. Исполнение этого фрагмента главной военной машиной Китая перед правителем рф — это не просто ноты. Это ЧЕРНАЯ МЕТКА и самый прозрачный намек на предельную хрупкость его засидевшейся власти.

"На мосту Лугоу".

Важнейший исторический маркер для Китая — отсылка к инциденту на мосту Марко Поло 1937 года, с которого началась полномасштабная война сопротивления японскому вторжению. Этим номером Пекин ЭЛЕГАНТНО БьЕТ ПО РУКАМ: у нас, мол, своя большая история борьбы за выживание, мы сосредоточены на собственных национальных интересах и уж точно не собираемся жертвовать ими ради ваших параноидальных авантюр.

"Незабываемый вечер".

И, наконец, финал. Это традиционная китайская песня, которой в КНР десятилетиями закрывают главный новогодний гала-концерт на центральном телевидении. В контексте государственного визита ее смысл переводится на язык дипломатии до оскорбительного просто: "ШОУ ЗАКРЫТО, аудиенция завершена, вам пора на выход".

Вся эта музыкальная шкатулка создает композицию подчеркнутого, звонкого китайского ПРЕИМУЩЕСТВА.

В культуре Поднебесной прямое унижение гостя недопустимо — нужно "сохранять лицо". Но традиция позволяет выразить ледяное презрение через утонченный символизм.

Путин и его челядь, радостно кивая в такт, скорее всего, услышали лишь знакомые с детства мелодии. Зато китайские партийные элиты прочитали этот кристально ясный месседж: СЕВЕРНЫЙ СОСЕД СЛАБ, пуст, окончательно лишился былого гонорара и теперь целиком и полностью болтается в нашей орбите.

Невежество, помноженное на манию величия, — страшная штука.

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ сидел в Пекине, слушал музыку о своем политическом банкротстве и, вероятно, считал себя властелином полмира. Какая все-таки поразительная, КЛИНИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА.