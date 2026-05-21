НАБУ и САП отрапортовали, что через три года после легендарных обысков по делу Князева и обнаружения меченых купюр, подозрения наконец настигли еще нескольких судей Верховного Суда – Еленину, Григорьеву, Железного и их коллег в отставке.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Офіційне пояснення відомств будуть стандартними і максимально передбачуваними, мовляв "нам був потрібен час", "ми збирали доказову базу", "проводили складні експертизи".

Красиво, системно, для пересічного глядача – переконливо.

Але, є не одне "але". Будь-який оперативник чи слідчий навіть середньої руки із райуправління поліції знає базову аксіому, якщо у вас є група фігурантів, їх беруть одночасно. Чому? Бо підозра одному – це автоматичний і миттєвий сигнал іншим ховати кінці в воду, знищувати докази, узгоджувати покази або просто купувати квиток в один бік.

Мічені гроші, знайдені в кабінеті судді під час обшуку – це і є 95% доказової бази в такій категорії справ. Тут не треба три роки шукати прихованого сенсу. За логікою класичного кримінального процесу, якщо в кабінеті судді чи посадовця знаходять мічені купюри хабаря, підозра має вручатися негайно. Хоча б тому, що наступного дня їх ви просто не застанете в країні.

Ризик втечі у таких кейсах є критичним.

У суді під час розгляду запобіжних заходів щодо цих суддів ВС саме цей, в дійсності, абстрактний ризик переховування від слідства (мовляв, через усвідомлення невідворотності покарання) обов'язково стане ключовою підставою для клопотання НАБУ та САП.

Але НАБУ на ці ризики, насправді, начхати. Вони прекрасно розуміють портрет свого фігуранта. Топ-чиновники, судді Верховного Суду – це не дрібні кишенькові злодії. Вони рідко тікають через кордон собачими стежками, бо репутаційно це для них повний крах. А навіть якщо хтось і зникає з радарів, НАБУ це лише на руку, суспільству миттєво згодовується теза про "гнилу систему, яка дала втекти", і бюро знову отримує свої репутаційні дивіденди.

Для НАБУ першочерговою метою вже давно став не суворий вирок у суді відповідно до КПК, а створення максимальних репутаційних ризиків для фігурантів тут і зараз.

Це не правоохоронна діяльність у класичному розумінні – це відверта гра в політичні процеси та намагання НАБУ виступати в ролі самостійного, впливового політичного гравця, який диктує власні правила на державній арені.

Коли НАБУ вигідно, вони біжать до суду з повідомленнями про підозри зі швидкістю світла, навіть якщо доказова база тримається на чесному слові та припущеннях.

Наступний логічний крок від НАБУ, САП та ОГП – звернення до Вищої ради правосуддя із клопотанням про тимчасове відсторонення цих суддів від посад.

З одного боку, ВРП майже напевно їх відсторонить, суспільний тиск занадто високий.

З іншого боку, у будь-якого притомного члена ВРП має виникнути запитання, мовляв, ви просите відсторонити суддів через "критичні ризики впливу на слідство та правосуддя", але де були ці ризики останні три роки і чому судді з міченими грошима весь цей час спокійно ходили на роботу, вершили долі людей і НАБУ не вбачало в цьому жодної загрози?"

Це логічне запитання, за нормальних обставин мало би стати підставою для відмови у відстороненні. Але НАБУ, як на мене, прорахувало і цей варіант.

Бюро зараз знаходиться на піку своєї суспільної легітимності та позитивного репутаційного капіталу. Вони можуть собі дозволити подати абсолютно порожнє, процесуально слабке клопотання. Якщо ВРП відмовить, керуючись логікою та правом – НАБУ миттєво ввімкне медійну м’ясорубку з тезами: "судова мафія покриває своїх!, ВРП захищає корупціонерів!"

У підсумку репутація судової гілки влади буде підірвана остаточно, а НАБУ знову вийде в білому.

Я не прихильник теорій змов, але цифри – річ уперта.

Верховний Суд скасовує рішення ВАКС чи Апеляційної палати ВАКС у рази рідше, ніж рішення судів загальної юрисдикції. У колах антикорупціонерів це прийнято пояснювати якістю рішень ВАКС.

А що, якщо ці три роки процесуальної тиші щодо суддів Великої Палати були не "збором доказів", а дуже прозорим натяком для всього Верховного Суду? Натяком про те, що рішення ВАКС чіпати не можна. Бо у шухляді НАБУ лежать папки з міченими купюрами, і ці папки можуть бути активовані у будь-який момент. Такий собі колективний дамоклів меч, що забезпечував стабільність та недоторканність рішень антикорупційної вертикалі в касаційній інстанції.

Судячи з того, що підозри все ж вручили саме зараз, у цих кулуарних понятійних домовленостях міг статися серйозний збій. Можливо, хтось вирішив продемонструвати зайву процесуальну самостійність, або ж просто термін домовленостей добіг кінця.