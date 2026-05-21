Супермодель-ангел Victoria's Secret вышла в свет с 'новым лицом'. Фото тогда и сейчас

Супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2026 года с заметно измененной внешностью. 41-летняя бразильянка посетила премьеру фильма "Фьорд" вместе с женихом, немецким футболистом Кевином Траппом, и привлекла внимание новыми чертами лица, из-за которых ее почти невозможно узнать.

Видео дня

Для выхода модель выбрала блестящее платье-бюстье без бретелек, которое дополнила бриллиантовым чокером и серьгами. Однако больше всего внимания привлек не образ, а изменения во внешности Гулар. На новых фото ее лицо выглядит значительно более подтянутым, а глаза – визуально "вытянуты". Также заметно изменились скулы и контур челюсти.

Если раньше Гулар обладала мягкими чертами лица и естественной внешностью, то теперь ее образ стал более "глянцевым" и резким. В западных таблоидах предполагают, что модель могла прибегнуть к пластическим процедурам или косметологическим вмешательствам.

Несмотря на это, Гулар продолжает активно появляться на светских мероприятиях и поддерживает статус одной из самых известных бразильских моделей мира. В Каннах ее сопровождал жених Кевин Трапп, с которым она находится в отношениях еще с 2015 года. Пара объявила о помолвке в 2018-м, однако до сих пор не поженилась.

Изабель Гулар получила мировую известность после сотрудничества с Victoria's Secret. Официальным "ангелом" она была с 2005 по 2008 год, а в целом участвовала в знаменитых шоу бренда в течение 11 лет. Также модель работала с культовыми модными домами и регулярно появлялась на обложках Vogue, GQ и Marie Claire.

Бразильянка родилась в Сан-Паулу в 1984 году и начала модельную карьеру еще в 14-летнем возрасте. За годы работы она стала одной из самых успешных моделей своего поколения и одной из самых известных представительниц эпохи "ангелов" Victoria's Secret.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда Playboy Дениз Ричардс полностью перекроила лицо и поразила помолодевшим видом. У модели значительно подтянулась линия челюсти, поднялись брови, а кожа лица стала более гладкой и ровной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!