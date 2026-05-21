США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

Американские военнослужащие 20 мая в 12:01 по тихоокеанскому времени (22:01 по Киеву) запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках запланированных испытаний. МБР, которая способна нести ядерную боеголовку, не имела боевой части.

Тест был успешным. Об этом сообщило Командование глобальных ударов Воздушных сил США на официальном сайте, поделившись фотографиями Minuteman III.

Что известно об испытаниях МБР Minuteman III

Военные выпустили ракету с территории космической базы Ванденберг в штате Калифорния.

В командовании отметили, что этот тест "был запланирован много лет назад и не является ответом на мировые события". "Он является комплексным операционным испытанием, предназначенным для оценки как системы оружия, так и персонала, который ее обслуживает, в строго контролируемой среде испытаний", – заявили американские военнослужащие.

Пуск получил обозначение GT 256. Во время старта и полета ракеты инженеры тщательно отслеживали траекторию, чтобы оценить работу двигателя, систем наведения, а также возвращение МБР в атмосферу в условиях экстремальной физической нагрузки.

"Наша способность проводить эти суровые, реалистичные испытания является основополагающей для нашей национальной безопасности", – сказал генерал Стивен Л. Дэвис, глава Глобального ударного командования ВВС США. Он пояснил, что подобные запуски проверяют готовность всей системы.

Подполковница Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний, добавила, что благодаря запуску удалось проверить летные характеристики Minuteman III.

"Он подтверждает точность системы, гарантируя, что аппарат, возвращающийся на поверхность Земли, может достичь цели с чрезвычайной точностью", – отметила она.

Добавим: ракету LGM-30G Minuteman III времен "холодной войны" должна заменить более современная LGM-35A Sentinel.

В Командовании глобальных ударов Воздушных сил США заявили, что, учитывая это, "непрерывный цикл эксплуатационных испытаний гарантирует, что текущая наземная часть ядерной триады будет оставаться безопасной, надежной и эффективной до полного развертывания ее преемницы".

Как ранее писал OBOZ.UA, Россия 19–21 мая проводит стратегические учения по использованию ядерного оружия "в ответ на угрозу агрессии". Институт изучения войны считает, что Кремль начал эти учения, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них.

