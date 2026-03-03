В Кремле сделали заявление о возможности мирных переговоров в Абу-Даби

Лидеры не могут говорить об организации переговоров в Абу-Даби по Украине из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В Кремле отмечают, что конкретики ни по срокам, ни по месту потенциальной встречи пока нет.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию распространили российские медиа.

"Сейчас вряд ли можно говорить о возможности проведения встречи в Абу-Даби для переговоров по Украине, учитывая обстановку в регионе", – заявил Песков. Вопрос организации переговоров остается открытым, поскольку продолжается оценка рисков и целесообразности такого формата.

Таким образом, перспектива обсуждения так называемого "мирного плана" пока остается неопределенной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российскую Федерацию не интересует мир в войне с Украиной. Переговоры между Москвой и Киевом совсем не главное во время так называемой СВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!