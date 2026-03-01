В Кремле придумали, как оправдать Ираном нападение на Украину – Politico

Хотя Иран и поставлял Москве беспилотники типа Shahed и ракеты для ее войны против Украины, Кремль не собирается вступать в очередную битву вместе с Тегераном. Отказ России вмешаться в ситуацию в Иране, несомненно, наносит удар по ее репутации на мировой арене. Однако это также может принести стране-агрессору определенные выгоды.

Москва рассчитывает отвлечь внимание от себя, подчеркивая, что Запад, а особенно США, не соблюдают международные нормы. Об этом пишет Politico.

Это также может закрепить жесткую позицию Кремля по Украине, которую он последовательно подает как "защитный шаг против агрессии Запада". Именно так в РФ оправдывают свою агрессию против нашей страны.

"Будет трудно убедить Путина, что он когда-либо ошибался [относительно угрозы со стороны Запада]. Скептикам он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы", – заявил Владимир Пастухов, российский политолог, сотрудничающий с Университетским колледжем Лондона.

"США – плохой дипломат"

Если переговоры о мире в Украине, проводимые при посредничестве США, провалятся, Москва будет иметь наготове свои аргументы.

Одним из первых представителей РФ, кто отреагировал на события в Иране в субботу, был заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев.

"Миротворец снова взялся за старое. Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", – написал он в X, имея ввиду президента США Дональда Трампа.

Председатель президиума Совета по вопросам внешней и оборонной политики РФ Федор Лукьянов заявил, что события в Иране показывают, что дипломатия с Трампом "абсолютно бессмысленна".

Поэтому в Москве надеются, что ее союзники запомнят именно этот посыл, а не бездействие россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выдал, что действия США и Израиля направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и "уничтожение неудобного Западу государства". Эту операцию он назвал "предательством дипломатии".

По его словам, Ирану "ударили ножом в спину", несмотря на готовность к дипломатическим переговорам.

Постпред заявил, что операция США и Израиля – это "безответственный шаг", который привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе. Он цинично обвинил обе страны в неспровоцированном акте вооруженной агрессии, нарушении Устава ООН и международного права.

