'Предательство дипломатии': Россия в ООН цинично обвинила США в нападении на 'неудобное государство'

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выдал, что действия США и Израиля направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и "уничтожение неудобного Западу государства". Эту операцию он назвал "предательством дипломатии".

Ряд заявлений о событиях на Ближнем Востоке Небензя сделал, выступая на заседании Совбеза ООН 28 февраля, его цитировали медиа РФ. По его словам, Ирану "ударили ножом в спину", несмотря на готовность к дипломатическим переговорам.

Постпред заявил, что операция США и Израиля – это "безответственный шаг", который привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе. Он цинично обвинил обе страны в неспровоцированном акт вооруженной агрессии, нарушении Устава ООН и международного права.

"Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение неудобного Западу государства; эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности", – сказал Небензя.

Кроме того, представитель страны-агрессора, которая ежедневно атакует гражданских в Украине, выдал еще одно циничное заявление.

"Москва с особой болью восприняла информацию об ударе по начальной школе для девочек в Иране и соболезнует жертвам", – заявил дипломат-пропагандист.

Он добавил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности своих граждан в Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия заявила, что военная операция США и Израиля против Ирана "была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства". В Москве рассказали, что удары по правительственным объектам в Тегеране являются "агрессией" и цинично заявили о "нарушении основополагающих принципов и норм международного права".

