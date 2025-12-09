В Кремле ответили на слова Мерца, что Россия планирует нападение на НАТО, и вспомнили тезис об СССР

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Россия готовится к вероятной атаке на НАТО. На заявления Берлина отреагировали в Москве, назвав это "чушью".

Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал увеличение военных расходов Берлина на необходимость подготовиться к потенциальной атаке РФ на Европу.

"Относительно подготовки нападения на НАТО – это полная чушь", – сказал кремлевский чиновник, добавив, что Путин "не хочет восстанавливать СССР, потому что это невозможно", и глава Кремля "сам об этом говорил".

Заявления Кремля о войне с Европой

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова воевать против Европы прямо сейчас, если европейские страны начнут войну против Москвы. Также он цинично добавил, будто Брюссель "мешает" президенту США Дональду Трампу достичь мирного урегулирования войны.

До этого глава Кремля говорил, что Москва "готова зафиксировать на бумаге", что "не собирается нападать на Европу". Его высказывание почти дословно повторяет заверения двенадцатилетней давности, когда он называл чушью предупреждения о том, что РФ собирается вторгнуться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря глава Кремля подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ охватывает несколько силовых ведомств и распространяется на граждан резерва по всей территории РФ.

