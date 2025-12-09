Украинцам поднимут минималку и проиндексируют пенсии, но самое большое повышение получают нардепы: что изменится в 2026-м

В Украине минималку с января повысят всего на 647 грн – до 8 647 грн. В то же время депутатские выплаты выросли втрое – примерно до 200 тыс. грн (сумма, которая платится в дополнение к зарплате, а ее расходы не отслеживаются).

В бюджете также предусмотрено повышение зарплат учителям на 30% с января и еще на 20% – с сентября. Хуже всего ситуация для обычных пенсионеров. Минимальная пенсия вырастет всего на 234 грн до 2595 грн. Значительно больше повезет спецпенсионерам. Их ограничение снова прописали таким образом, что его можно легко отменить в суде.

О том, как изменится ситуация в ближайшее время и что надо знать украинцам о бюджете на 2026 год, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и кому повысят зарплаты

С 1 января минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того, чтобы обеспечить базовые потребности, работающему надо минимум 10 192 грн. (Фактический прожиточный минимум – та сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины.) То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.

Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составит 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.

Вместе с тем в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть хотя бы около 15 тыс. грн в следующем году (это половина медианной зарплаты). Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года.

Настоящие счастливчики – депутаты. В выводы бюджетного комитета внесли правку, которая предлагает втрое увеличить компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат нардепа. И ее приняли.

Правку об увеличении выплат народным депутатам подала представительница "Голоса" Александра Устинова. OBOZ.UA обратился к ней за комментарием, однако на момент публикации ответа не получил. Несколько членов бюджетного комитета свои комментарии предоставить отказались, ссылаясь на то, что должны работать на заседании.

По информации OBOZ.UA, против правки проголосовали:

Роксолана Пидласа;

Ростислав Тистык;

Павел Фролов;

Роман Каптелов.

Павел Бакунец.

Однако большинство членов депутатского комитета согласились с необходимостью поднять себе выплаты. Ежемесячно нардепы будут получать около 200 тыс. грн возмещения в 2026-м (было 60-68 тыс. грн), а также зарплату в размере около 60 тыс. грн. Кроме того, парламентарии имеют право на компенсацию проезда, аренды жилья (если есть такая необходимость).

Что будет с пенсиями

Вместе с тем минимальная пенсия увеличится всего на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий. Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация в 2026-м может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Сейчас спрогнозировать возможный размер индексации трудно. Однако по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. Итак, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предварительные прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат. При этом стоит отметить, что точная цифра будет известна только в феврале 2026-го, ведь именно тогда появятся статистические данные. Пока можно говорить, что примерный уровень индексации в следующем году может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Повышают "голый" размер пенсии. Например, вам исполнилось 65 лет и вы имеете полный стаж. Размер вашей пенсии в следующем году должен быть не менее 40% от минималки – 3 458,8 грн (с учетом ее пересмотра). Предположим, что при этом ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 3 250 грн. На 14,6% повысят не полный размер пенсии, а только ту ее часть, которая посчитана по формуле. Таким образом, выплату вам увеличат до 3 724,5 грн.

Более подробно об особенностях бюджета на следующий год, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.